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Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten Efes'e ikinci ziyaret! Yeniden 'hacı' oldu

22.10.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin 4'üncü insanı unvanını 146 milyar dolarlık servetiyle elinde tutan, yazılım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, 'Lana' isimli kiralık süper yat ve katamaran sınıfı lojistik destek gemisi olan 'Wayfinder' ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Kuşadası Körfezi açıklarında demirleyen 'Lana'da bir süre dinlenen Gates daha sonra özel helikopteriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi'ni ziyaret edip yeniden hacı oldu.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten Efes'e ikinci ziyaret! Yeniden 'hacı' oldu

Yazlım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in içinde olduğu, Cayman Adaları bayraklı 'Lana' isimli kiralık süper yat, bugün sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi açıklarına demirledi.

Denize geçen yıl indirilen ve haftalık kirası 1 milyon 800 bin euro olan 107 metre uzunluk ve 16 metre genişliğe sahip yata, 68,2 metre boyundaki katamaran sınıfı destek gemisi 'Wayfinder' da eşlik etti. 'Wayfinder'da Gates'in yakın korumaları ile personelin kaldığı öğrenildi.

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146 milyar dolarlık servete sahip olan Bill Gates, bir süre 'Lana' isimli yatta dinlendikten sonra bugün saat 15.00 sıralarında özel helikopteriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki havaalanına indi. Doğrudan Meryem Ana Evi'ne giden Gates, kilisede dua edip yeniden hacı oldu. Daha sonra Efes Antik Kenti'ne geçen Gates, yakın korumalarıyla beraber antik kenti gezdi.

Milyarder iş insanı, 2005 yılında da Marmaris'te eski eşi Melinda ile 'Leander G' isimli lüks yatında tatil yaparken, Meryem Ana Evi'ne gelmiş ve ilk kez hacı olmuştu.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Bill Gates
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