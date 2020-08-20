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Microsoft’un uygun fiyatlı konsolu Xbox Series S ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.08.2020 14:00 | Son Güncelleme

Xbox Series S özellikleri ile karşımızda. Bu konsol Xbox One X’ten bile güçsüz olacak.

Microsoft’un uygun fiyatlı konsolu Xbox Series S ortaya çıktı!

Microsoft, Kasım ayı içerisinde yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X’i satışa sunmaya hazırlanıyor. Ancak firmanın bugün yeni bir konsol planının daha olduğu anlaşıldı. Yine 2020 yılında satışa sunulması beklenen Xbox Series S bugün özellikleri ile karşımıza çıktı. Çıktı çıkmasına ancak özellikler pek tatmin edici değil.

XBOX SERİES S ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Ana konsolu yani Series X’te 12.15 TFLOPs gücünde grafik birimi kullanacak olan Microsoft, Series S’te ise 4 TFLOPs’luk GPU bulunacak. One X’in 6 TFLOPs’luk GPU’sundan bile daha düşük olacak olan bu grafik biriminin henüz nasıl performans sergileyeceği bilinmiyor. Ancak Microsoft’un belirttiğine göre bu GPU, 2K çözünürlüğünde 60 FPS oyun deneyimi sunabilecek.

10 GB GDDR6 RAM ile gelecek olan konsol tüm Xbox One oyunlarını çalıştırabilecek. Destekli Xbox 360 ve Original Xbox oyunlarını da çalıştıracak olan konsolda 500 GB SSD bulunacak. Fiyat konusunda Series X’in yarı fiyatı olmasını beklediğimiz konsol, bazı özel Xbox oyunlarını çalıştırmayacak gibi görünüyor.

Gücünü ana modelde yer alan 3.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli 16 işlem birimli AMD Zen 2‘den alacak olan Series S’in sadece beyaz rengi olacak.

Xbox One X ve One S ailesinde uyguladığı politikayı neslin başında uygulayıp oyunculardan tepki almak istemeyen Microsoft, fiyat konusunda PS5’in yarısını sunabilirse rakibine büyük göz dağı verir. Bakalım yeni nesilde konsol savaşları nasıl şekillenecek?

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