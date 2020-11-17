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Microsoft’un Windows 10X’i aralık ayında gelecek

17.11.2020 11:54 | Son Güncelleme:
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Microsoft’un Windows 10X’i aralık ayında gelecek

Microsoft’un 2020 sonuna kadar Windows 10 güncellemeleri için yeni bir karar aldığı söyleniyor. Bu karara bakılırsa 1.5 ay güncelleme çıkmayabilir.

Microsoft, Windows 10 güncellemeleri için kritik bir karar aldı. Yazılım devi 2020 yılının sonuna kadar Windows 10 için güncelleme yayınlamayacak. Güvenlik güncellemeleri ise yayınlanmaya devam edecek. Bu süreçte sözde isteğe bağlı güncellemeler olmayacak. C ve D güncellemeleri olarak da bilinen isteğe bağlı güncellemeler, her ayın üçüncü ve dördüncü haftalarında yayınlanır ve esas olarak sistemin bazı işlevleriyle ilgilidir. Bu güncellemeler 2021 başına kadar askıya alınacak.

Microsoft’un kalan bir buçuk ayda Windows 10’u daha az güncellemeye karar vermesinin nedeni kulağa son derece ilginç geliyor. Karar, şirketin Redmond’daki genel merkezinde çalışan mühendislerin için tatiller ve hafta sonları dahil olmak üzere asgari faaliyeti dolayısıyla alındı.

Bununla birlikte, Microsoft’un Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Kovıd-19 salgını nedeniyle Windows 10’u güncelleme faaliyetini bir buçuk ay azaltması mümkün. İlkbaharda, bu nedenle Microsoft güncellemeleri çoktan askıya almıştı.

WİNDOWS 10X BİR ÇÖZÜM OLARAK GELİYOR

ARM tabanlı bilgisayarların ortaya çıkmasıyla birlikte, Microsoft gibi şirketlerin bu cihazlar için en iyi performansı alabilecek uygun bir yazılım çözümü sunmasının bir yolunu bulması gerekiyor. Şirket, modüler ve hafif bir yaklaşımla gelen en son Windows işletim sisteminin yeni bir çeşidi üzerinde çalışıyor. Ana Windows 10’un yalnızca yenilenmiş, daha hafif bir sürümü olan Windows 10X sürümü aralık ayı içerisinde gelecek gibi görünüyor.

Windows 10 Ekim 2020 güncellemesi çıktı! İşte gelen yeniliklerWindows 10 Ekim 2020 güncellemesi çıktı! İşte gelen yenilikler

Windows 10X çift ekranlı ve katlanabilir cihazlara odaklanan bir işletim sistemi sürümü olacak. Microsoft, bu yıl Surface Duo ile çift ekran pazarına girecekti. Duo, Android ile birlikte gelmişti. Ancak Windows 10X ile 2021 yılında Windows’lu telefon görebiliriz.

Android ve Windows ile çalışması beklenen bu telefonun özellikle iş alanında büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz.

Series X satışları açıklanmayacak

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