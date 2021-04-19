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Microsoft ve Android yakınlaşması meyvelerini verdi

19.04.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet tarayıcıları günümüzün en önemli sistemleri içerisinde yer almakla birlikte Microsoft ve Android yakınlaşması büyük dikkat çekiyor. Mesela Google, sadece bunun üzerinden bile adeta devasa imparatorluk kurdu. Microsoft şirketi tarafından Google’ın Chromium altyapısı üzerinde inşa edilen tarayıcısı Edge bu alanda önemli başarılar elde etti.

Microsoft ve Android yakınlaşması meyvelerini verdi

Android kullanıcıları için deneysel özellikler sunması beklenen Microsoft Edge Canary artık kullanıma hazır hale geldi. Bildiğiniz üzere Canary daha çok deneysel özellikleri test edebilmek için tercih ediliyordu. Bu nedenle Microsoft kullanıcılarına birçok yeniliği ilk olarak sunabilecek.

Edge-696x392

Microsoft tarafından geliştirilen Edge, Android kullanıcılarını önemli ölçüde mest edecek gibi görünüyor. Bu yeni özellik ile birlikte test aşamaları çok daha kararlı bir şekilde kullanıcılara sunulacak. Yeni gelişmiş özellikler görmek isteyen kullanıcıların yapması gereken ise son derece basit.

İŞTE DEVREYE ALMANIN YOLU

Microsoft kullanıcıları “edge://flags” yazarak gelişmiş özellikleri görüntüleyebilir. Böylece istenilen bütün gelişmiş özellikler etkin hale getirilirken aynı zamanda devre dışı bırakılabilir. Burada Microsoft kullanıcılarına büyük ölçüde özgürlük sunmaya çalışıyor.

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İnternet tarayıcılarının akıllı telefonlarda daha çok kullanılması ile birlikte Microsoft bu tür projelere büyük önem vermeye başladı. Özellikle Çin merkezli akıllı telefon devlerinin uygun fiyatlı projeler ile tüm dünyaya akıllı telefon dağıtması bunu teşvik etti. Muhtemelen Microsoft başta olmak üzere birçok kurumsal şirket internet tarayıcılarına daha fazla önem gösterecek. Peki siz Microsoft internet tarayıcısı hakkında ne düşünüyorsunuz?

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