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Microsoft ve SpaceX uzaycılık müşterilerine bulut hizmeti verecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.10.2020 15:13 | Son Güncelleme

ABD merkezli çok uluslu teknoloji şirketi Microsoft ve ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, uzaycılık şirketlerine ortak "bulut-bilgi işlem merkezi" hizmetleri vermek üzere güçlerini birleştirecekler.

Microsoft ve SpaceX uzaycılık müşterilerine bulut hizmeti verecek

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Microsoft Salı günü itibarıyla, SpaceX ve başka şirketlerle birlikte, uzaycılık işindeki özel ticari ve kamusal şirketlere hizmet vermek amaçlı bir girişim başlattı.
Microsoft, SpaceX'in sağlayacağı alçak yörüngede çalışacak bir uzay aracıyla bulut hizmetleri vermeyi planlıyor.

MİCROSOFT AZURE HEDEFİNİ DUYURMUŞTU

Microsoft Eylül ayında yaptığı bir açıklamada da, bulut hizmetleri sunucusu Azure'u uyduya bağlamayı hedeflediğini ve bu amaçla bir dizi uydu şirketiyle anlaşma yaptığını duyurmuştu.

Bu arada rakibi Amazon, havacılık ve uydu endüstrisi için veri altyapısı ve bulut hizmetleri geliştirmek amacıyla Haziran ayında yeni bir iş birimi oluşturdu.

DHA

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