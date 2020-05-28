Microsoft Windows 10 2004 güncellemesini yayınladı! Windows 10 güncellemesi nasıl yüklenir?

Microsoft Windows 10 işletim sistemini güncel sorunlarla başa çıkabilmek ve Windows 10 kullanıcılarını memnun edecek özellikler yayınlayabilmek için sıklıkla güncelliyor. Bu anlamda Mayıs ayında Microsoft'un en yeni Windows ürününü güncelleyeceği bir süredir konuşuluyordu. Nitekim söylentiler bugün doğrulandı. Microsoft, 2020'nin ilk büyük Windows 10 güncellemesi, Windows 10 2004'ü yayınladı.

WİNDOWS 10 2004 SÜRÜMÜ ÇIKTI

Windows 10 2004 sürümü ile birlikte Windows'taki Not Defteri, Cortana, Hesap Makinesi, Bluetooh gibi birçok uygulamada geliştirme ve iyileştirmeye imza atıldı. Bulut aracılığıyla bilgisayarı sıfırlama ve bildirimleri özelleştirme ayrıcalığı da yeni sürüm ile sisteme eklendi. Özellikle DirectX 12 Ultimate, Windows 10 mayıs ayı güncellemesi ile birlikte (Sürümü 2004) kendini daha fazla gösterecek. Öte yandan görev yöneticisinde ekran kartı sıcaklığı da Windows kullanıcıları tarafından takip edilebilecek.

WİNDOWS 10 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

Windows 10'da Ayarlar > Güncelleştirme > Güvenlik yolunu izleyin ve Windows Update seçeneğine tıklayın.

Güncelleştirmeleri denetle butonuna basın. Denetleme sonunda yeni güncelleme görünecektir.

Güncellemenin görülmesinin ardından 'İndir ve Yükle' seçeneğine tıklayın ve güncellemeyi indirmeye başlayın.

Güncelleme görünmezse endişe etmeyin. Zira Microsoft güncellemeyi yavaş yavaş indirmeye sunuyor. Henüz sizin bilgisayarınıza gelmemiş olabilir.

Eğer Windows 10 Güncelleme Asistanı'nı kullanmak ya da ISO dosyası oluşturarak Windows 10 2004 sürümünü yüklemek istiyorsanız buraya tıklayarak bizzat Microsoft'tan yardım alabilirsiniz.



