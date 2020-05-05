Microsoft: Windows 10X dizüstü bilgisayarlara da gelecek!

Microsoft geçtiğimiz yıl yaptığı tanıtımda çok ilginç bir cihaz ve onun bir o kadar ilginç işletim sistemi ile karşımıza çıkmıştı. Microsoft'un sahneye çıktığı cihaz Surface Neo adında bir dizüstü bilgisayardı. Ancak bu dizüstü bilgisayar bildiğimiz dizüstü bilgisayarlardan oldukça farklıydı. Zira bu bilgisayar çift ekrana sahipti. Tabi ekranı çift olunca Windows sürümü de ona göre dizayn edildi ve Microsoft tarafından bu yeni Windows sürümüne Windows 10X adı verildi. Windows 10X, birçok kişi tarafından sadece çift ekranlı bilgisayarlara yüklenilebilecek bir işletim sistemi olarak görülüyordu. Microsoft'tan bugün gelen bir müjde, bu durumun hiç de öyle olmadığını bizlere gösterdi.

MİCROSOFT WİNDOWS 10X'Lİ LAPTOP'LARI DOĞRULADI

Microsoft, Windows 10X'in sadece Surface Neo'ya özel bir işletim sistemi olmadığını doğruladı. Buna göre, Windows 10X halihazırda Windows 10 işletim sistemini çalıştırabilen tüm dizüstü bilgisayarlara yüklenebilecek. Peki Windows 10 kullanıcıları Windows 10X'e nasıl geçiş yapacak?

MİCROSOFT DETAY VERECEK AMA...

Bunun için henüz bir bilgi yok. Hatta bu soruya cevap verebilmek için Microsoft Build etkinliğini beklememiz de şart. Zira bu etkinlikte Microsoft'un bu konuda daha fazla detay vermesi bekleniyor. Üstelik koronavirüs sebebiyle Surface Neo'nun çıkış tarihini ertelenmesi de söz konusu. Bu yüzden Windows 10X çalıştıran laptop'ları görmek için biraz daha beklemek gerekebilir.

