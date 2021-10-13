Microsoft, Windows 11’de yaşanan sorunlara yoğunlaştı

Windows 11 geçtiğimiz günlerde kullanıma sunuldu ancak çok geçemeden AMD kullanıcıları çeşitli donma ve kasma sorunları yaşadıklarından şikayetçi olmaya başladılar. Bu şikayetlerin hızla artması üzerine hem Microsoft, hem de AMD durumu düzeltmek için adımlar attı.

Eğer sizin de kullandığınız bilgisayarda AMD imzası taşıyan bir işlemci varsa, Windows 11 güncellemesi yapmadan önce bir süre beklemenizi tavsiye ederiz. Keza halihazırda geçerli bir çözüm üretilebilmiş değil.

NE YAPMAK GEREKİYOR?

Güncellemeyi çoktan yaptıysanız bilgisayarınıza tekrardan Windows 10 kurabilirsiniz. Ya da Microsoft ve AMD’nin geliştireceği yamayı bekleyebilirsiniz.

Bu arada dipnot olarak belirtelim. Windows 11'in AMD kökenli bilgisayarlarda işlemciyi gereğinden fazla yorduğu söyleniyor. Haliyle bu durum bilgisayarın yıpranmasına neden olabilir. Ayrıca bazı kullanıcılar anlamsız çökmelerden ve nedensiz donmalardan da şikayet etmişler. Yani şu anda gelen şikayetlere bakılırsa Windows 11 AMD kullanıcıları için pek de iyi bir seçenek gibi görünmüyor.

Öte yandan bazı Intel kullanıcıları da çökme sorunu yaşadığını raporlamış. Fakat bunların sayısı çok düşük olduğu için dikkate alınacak bir hatadan bahsetmek mümkün değil.

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