Microsoft, Windows 11’in piyasaya sürülme hızını arttırdı

Şu an için Windows 10’u kullanmaya devam etmeyi planlıyorsanız, Şirket işletim sistemi için Kasım 2021 güncellemesini dağıtmaya başladığını duyurdu. İleriye dönük olarak Microsoft, Windows 10′u Windows 11 ile uyumlu hale getirerek yıllık özellik güncelleme temposuna taşımayı planlıyor.

Daha önce olduğu gibi Microsoft, Windows 11‘in sistem gereksinimlerini karşılamayan bir cihaza yüklenmesini önermiyor ancak bunu bizim de önermemize rağmen yapmak mümkün. Akılda tutulması gereken bir şey, desteklenmeyen bir işlemciye sahip bir bilgisayarda güncelleme alamayabileceğiniz.

WINDOWS 11 2022'NİN ORTASINA KADAR SUNULACAK

Microsoft, 4 Ekim’de Windows 11’i ilk piyasaya sürdüğünde, şirket, yükseltmeyi 2022’nin ortasına kadar tüm uygun cihazlara sunacağını beklediğini söyledi. Şu ana kadar Windows 11 kullanıcılar tarafından olumlu yorumlar aldı. Dark mode kullanımını genişleten Windows 11 beraberinde farklılıklar getirdi. Bu farklılıklardan en önde çıkanı tasarım diyebiliriz. Masaüstü seçeneklerinden tutun işletim sisteminin her alanında tasarımda yeniliğe gidildi. Tasarım açısından da beğeni alan yeni işletim sistemi için dağıtım şimdi hızlanıyor. Siz de henüz bilgisayarınızı yükseltmediyseniz yeni işletim sistemine yükseltmeniz öneriliyor.

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