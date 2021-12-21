Microsoft Windows‘da iyice abartmaya başladı. Dünyanın en büyük teknoloji markalarından biri olan ve Windows işletim sistemi sayesinde, yazılım devine dönüşen Microsoft, sahip olduğu tüm bu imkanları kendi lehine kullanma konusunda kararlı.

Windows 11 ile uygulamaya koyduğu ve başlat menüsünden yapılan internet bağlantısı gerektiren tıklamalarda otomatik olarak Microsoft Edge tarayıcısının açılması ve bunun değiştirilememesi politikası büyük tepki çeken Microsoft, bu tutumundan geri adım atacakmış gibi de görünmüyor.

Hem Windows 10 hem de Windows 11 için yeni bir özellik duyuran Microsoft, her iki işletim sisteminde bu kısıtlamaların artacağını ve tedbirlerin de sertleşeceğini söylemekten geri durmadı.

Şirketin tedbirlerin artacağını söylemesinin ardında yatan şey ise, başta EdgeDeflector olmak üzere birçok mini program sayesinde Microsoft’un bu kurallarının çiğnenebilmesi ve varsayılan tarayıcıların değiştirilebilmesi.

Bunun yanında Mozilla’nın da geçici çözümlerle bu tip kısıtlamaları aşması, Microsoft cephesinden eleştirildi ve şirketin bu yaptığının uygunsuz olduğu dile getirildi.

Microsoft’un tarayıcı seçiminde böylesi zorlayıcı bir tutum içerisinde olması, kullanıcıları da oldukça rahatsız ediyor. Bugüne kadar farklı kanallar üzerinden Microsoft’a tepkilerini bildiren ve değiştirilemeyen varsayılan tarayıcı uygulamasından memnuniyetsizliklerini dile getiren Windows kullanıcıları, şirkete bu tutumundan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca bu yaptığının “fırsat eşitliği” ilkesine aykırı olduğu ve hukuk nezdinde de yapılan suç olduğu ifade edilen bu çağrıların, Microsoft cephesinden nasıl yanıt bulacağı ise merak konusu.

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