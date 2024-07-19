Microsoft Windows kesintisi sonrası tüm dünya bu filmi konuşuyor! Barack Obama danışmanlık yapmıştı: "Benzerlik sizi de ürkütmüyor mu?"

Havalimanlarında uçuşlar, bankalarda işlemler durdu, hastanelerde randevu sistemleri çöktü... Dünya bugün son zamanların en büyük sorunlarından birine uyandı. Tüm bu yaşananların geçtiğimiz yıl vizyona giren Dünyayı Ardında Bırak filminde olup bitenlerle bağlantısı sosyal medyanın gündeminde kendine yer buldu.

CROWSTRIKE'IN HATASI DÜNYAYI MAVİYE BOYADI

Türkiye dahil birçok ülkeyi etkileyen sorunun, siber güvenlik sağlayıcısı CrowdStrike tarafından yapılan hatalı bir güncellemeden kaynaklandığı belirtiliyor. Hatalı güncelleme, bilgisayarları ve sunucuları çevrimdışı hale getirince mavi ekran sorunu dünyanın dört bir yanında belirmeye başladı.

ÖNCE FİLMDİ, ŞİMDİ GERÇEK

Bu sorun beraberinde ulaşım, bankacılık, iletişim gibi birçok sektörde aksaklıkların yaşanmasına yol açtı, tıpkı Leave the World Behind'da yaşandığı gibi!

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın danışmanlık yaptığı, Netflix'in en çok izlenen yapımlarından biri olan Dünyayı Ardında Bırak filminde de elektrik kesintisi yaşanıyor; internet, televizyon, radyo ve telefonlar çalışmaz hale gelince iletişim sıfırlanıyor, haliyle kimse ne olduğunu tam olarak kavrayamıyordu.

"ÜRKÜTÜCÜ ŞEKİLDE BENZEMİYOR MU?"

Benzerlik sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Bir kullanıcı, "Microsoft'taki kesinti resmen Dünyayı Ardında Bırak filminin gerçeğe dönüşmesi" yorumuyla filmden bir sahneyi paylaştı.

Bir başka kullanıcı, "Dünyayı Ardında Bırak filmini izleyip de Microsoft kesintisinin ürkütücü bir şekilde benzer olduğunu hissetmeyen var mı?" diye sordu.

Yine birçok yorumda da filmin senaryosuyla bugün yaşananlar arasındaki benzerliğe dikkat çekti.