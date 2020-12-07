Microsoft yapay zeka ile enerjisini düşen çalışanı bulacak

Microsoft yapay zeka ile çalışanların toplantılarda gösterdikleri performansı ölçerek, yöneticilerine bildirecek. Bu performans ölçümü ise çalışanların toplantı sırasındaki vücut hareketleri, mimikleri, ses tonu gibi detaylar ölçümlenecek. Böylece çalışanın toplantıya verdiği enerji, işine gösterdiği önem, dikkat gibi detaylar yapay zeka tarafından tespit edilecek.

Yapay zekanın bu ölçümleri yapabilmesi için de toplantı odasına sensörler ve kameralar yerleştirilmiş olacak.

Sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekmek istemeyen Microsoft bu hizmeti için “çalışan gözetleme/surveillance aracı” ifadesini kullanmaktan kaçınıyor. Bu ürün için “performans ölçüm hizmeti” ifadesini kullanmayı tercih eden Microsoft’a yine de yoğun tepkilerin geleceği tahmin ediliyor.

Söz konusu yapay zeka servisi çalışanların sesindeki “sıkılma ve yorgunluk” belirtilerini de ölçerek, bunu negatif bir performans puanı olarak çalışanın hanesine yazacak.

Ancak insanları bu şekilde robotlaşmaya zorlayacak yapay zeka çözümlerinin, yapay zekaya karşı hızla gelişen tepkileri daha da büyüteceğini tahmin etmek zor değil.