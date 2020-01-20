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  4. Microsoft yapay zeka ile kendi bestelerini yapmak istiyor

Microsoft yapay zeka ile kendi bestelerini yapmak istiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.01.2020 08:59 | Son Güncelleme

Björk artık beste yaparken Microsoft’un yapay zeka rutinlerini kullanarak, New York’taki Sister City otelinin lobisinde aralıksız olarak çalacak ve sürekli yeni notalarla güncellenecek, eşsiz ve sonsuz bir beste ortaya çıkaracak.

Microsoft yapay zeka ile kendi bestelerini yapmak istiyor

Aslında yapay zeka, Björk’ün bestelerinden bazı bölümleri alarak, birbiriyle uygun ve yumuşak şekilde birleştirip sonsuz şekilde devam eden bir müzik ortaya çıkaracak.

Anack yapay zeka bestelerin arasında müzik seçimini rastgele yapmayacak. Otelin çatısına yerleştirilen bir kameradan hava durumunu, güneşin durumunu, gece/gündüz durumunu takip edecek olan yapay zeka, günün farklı durumlarına göre farklı modlarda şarkılar üretecek. Hatat kameranın önünden geçecek kuşlar, gökyüzünden geçen uçaklar ve bulut yerleşimleri bile bestenin şekillenmesinde etkili olacak.

Yapay zeka ile müzik yapma fikri üzerinde uzun zamandır çalışılıyor ve bazı uygulamalar, yapay zeka sayesinde, etkileyici melodiler çıkarmayı başarıyor. Ancak yapay zekanın gerçekten çok yetenekli bir müzisyene dönüşmesi için hala vakit var. Teknoloji şirketleri şimdi bu yetenekli yapay zekayı hayata geçirmek için çalışıyor.

Yapay zeka ile oluşturulan müzikler, özellikle video, oyun, tv, sinema gibi sektörlerde, çok düşük maliyetle özgün müzikler elde etmekte kullanılacak. Bu da, bu sanat alanlarında daha büyük çaplı üretimlerin ortaya çıkması anlamına gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Beste yapay zeka

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