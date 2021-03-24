Microsoft yeni bir firmayı satın almanın eşiğinde

Bu üç firmanın rekabet ettiği, satın almak için çekiştiği firma ise son zamanların en popüler yazılı ve sesli iletişim programı olan Discord. Özellikle oyun sektöründe öne çıkan uygulama için firma deyim yerindeyse kesenin ağzını açmış durumda. Öyle ki 2020 yılı için piyasa değeri 7,5 milyar dolar biçilen firma için Microsoft, 10 milyar dolar ödemeye hazır.

MİCROSOFT DİSCORD'U SATIN ALABİLİR

Bu fiyatın verilme nedeni ise Amazon ve Epic Games’in de Discord’u satın almak istemesi. Ancak dediğimiz gibi satın alacak olan firma Microsoft olacak gibi gözüküyor. Henüz doğrulanmayan iddialara göre satın alma için bazı prosedürler çoktan bitti.

Discord, 2015 yılında kurulmasına rağmen şu an yaklaşık 300 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Bu kadar kısa sürede büyük bir başarıya imza atan programın tüm mobil ve işletim sistemlerinde çalışması bu başarıya ulaşmasında etkili oldu. Öyle ki programın kurucusu Jason Citron’un oyunlarda kullanılan Skype- TeamSpeak gibi servislerin oyun içi negatif yönlerinden yola çıkarak uygulamayı geliştirdiğini hatırlatalım.