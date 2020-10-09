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Microsoft yeni Windows 10 kurulum ekranını test ediyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2020 11:46 | Son Güncelleme

Microsoft, Windows 10 kurulum ekranı için yeni bir test süreci başlattı. Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre Windows 10 Insider Build 20231 sürümüyle birlikte Windows 10 kurulum ekranı, kullanıcılara yeni bir soru soracak.

Microsoft yeni Windows 10 kurulum ekranını test ediyor

Microsoft Windows 10'u geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bunun için Windows 10 test sürümlerini geliştiricilere sunan Microsoft, son olarak Windows 10 Insider Build 20231 sürümünü test etmeye başladı. Fakat bu sürümde önemli bir detay var; O da Windows 10 kurulum ekranı.

WİNDOWS 10 KURULUM EKRANINA 6 ŞIKLI SORU GELDİ

Microsoft'tan yapılan açıklamaya bakılırsa firma, Windows 10 için yeni bir kurulum ekranı üzerinde çalışmalar yürütüyor. Bu ekranda ise yeni bir soru yer alıyor. Microsoft'un paylaştığına göre test edilen Windows 10 kurulum ekranında Microsoft, bilgisayarı hangi amaçla kullanacağınıza dair bir soru soracak. Bu soruya ise oyun, eğitim, aile, eğlence, yaratıcılık ve iş gibi altı farklı seçenek ile cevap verilebilecek. Peki bu soru ve cevaplar ne işe yarayacak?

Windows 10 kurulum ekranı

WİNDOWS ODAK NOKTANIZA GÖRE ÖZELLEŞECEK

Windows, seçiminize göre kurulumu sizin için özelleştirecek. Böylece işletim sistemi odak noktanız olan seçeneğe uygun olarak, size kolaylıklar sağlayacak. Örneğin; Okul seçeneğini seçtiğinizde size not alma, planlama gibi özelliklerin öne çıktığı bir sistem hazırlayacak. Yani Microsoft'un yeni kurulum ekranıyla verimliliğe odaklanacağını söyleyebiliriz. Microsoft'un test aşamasında bulunan yeni Windows 10 kurulum ekranının yakında tüm kullanıcılara da sunulması bekleniyor.

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