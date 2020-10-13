Microsoft ‘Zombi Bilgisayarlara’ Savaş Açtı

Microsoft ile suç ağının sunucularının belirlenmesinde işbirliği yapan siber güvenlik şirketi ESET’in tehdit araştırması bölümü başkanı Jean-Ian Boutin Trikcbot’u hedef alan operasyonla ilgili olarak ‘‘Ne kadar etkili olacağını söylemek zor, ancak etkisinin uzun süreli olacağından eminiz’’ dedi. Boutin, operasyon sona erdiğinde siber ağın eski haline dönmesinin mümkün olmayacağını kaydetti.

Uzmanlar bu siber suç ağının 3 Kasım’daki ABD Başkanlık seçimleri için de önemli bir risk oluşturacağını sanıyor.

Siber güvenlik uzmanları Microsoft’un ABD mahkemesi aracılığıyla internet sağlayıcıları, bir siber suç ağının sunucularını çökertmeye yönlendirmesini takdir ederken, bunun başarıya ulaşmasının zor olduğunu söylüyor. Ağın operatörlerinin merkezi olmayan bir yedek sistemi olduğu ve gönderilerinin şifreli olduğu belirtiliyor.

Ancak Emsisoft siber güvenlik firmasından virüs yazılımı uzmanı Brett Callow, ağa müdahale edilmesinin en azından seçimler sırasında saldırıları kısıtlayacağı ve sistemlere önceden gönderilen virüslerin aktive edilmesini önleyeceğini söyledi.

Son olarak Washington Post gazetesi, Cuma günü yaptığı haberinde Trickbot’a yönelik ABD ordusunun siber komuta merkezi tarafından yürütülen bir operasyona yer vermişti.

Geçen ay başlatılan bu operasyonda internet sağlayıcılardan ağın komuta kontrol sunucularına servis vermeyi kesmelerini istemek yerine sunuculara doğrudan saldırılar düzenlendiği kaydedilmişti.

ABD mevcut kanunları dahilinde siber arenada saldırganlarla mücadele etmek için saldırı düzenleyerek bu ağların operasyonlarını engellemeye çalışabiliyor. Bu 2018 seçimlerinde Rusya’nın yanlış bilgi yayma çabalarında da kullanılmıştı.