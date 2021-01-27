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Microsoft'un gelirleri, pandeminin bulut bilişim hizmeti ve Xbox satışlarını artırmasıyla yükseldi

27.01.2021 10:41 | Son Güncelleme:
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Microsoft'un gelirleri, pandeminin bulut bilişim hizmeti ve Xbox satışlarını artırmasıyla yükseldi

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Microsoft'un kârı, pandeminin bulut bilişim hizmeti ve Xbox satışlarını artırmasıyla yükseldi.

Microsoft'un cirosu ikinci çeyrekte 43.08 milyar dolara çıktı, geçen senenin aynı döneminde ise 36.91 milyar dolardı. Analistlerin beklentisi ise 40.18 milyar dolardı.

Microsoft karında etkili olan Azure bulut bilişim hizmetleri ise %50 büyüdü.

Şirketin açıklamasına göre, LinkedIn profesyonel sosyal ağının satışlarında sürpriz bir toparlanma olurken, Xbox sektörünü tehdit eden çip kıtlığı yaşandı.

Koronavirüs pandemisiyle evden çalışma yöntemine geçen şirketlerin bulut bilişim sistemlerine geçmeleri Microsoft ve rakipleri Amazon.com Inc'in bulut birimine ve Alphabet Inc'in Google Cloud birimine yaradı.

Yatırımcılarla konferans görüşmesi yapan Microsoft yöneticileri, üçüncü çeyrekte şirketin "Akıllı Bulut"
segmentinden 14.83 milyar dolarlık ciro beklediklerini açıkladılar. Refinitiv'in verisine göreyse Wall Street'in ciro beklentisi 14.12 milyar dolar.

Microsoft, birimi Azure'nin %50 büyümesiyle birlikte "Akıllı Bulut" segmentinin cirosunun %23 artarak 14.6 milyar dolara çıktığını açıkladı.

Şirketin, Windows yazılımı ve Xbox oyun konsollarını içeren kişisel bilişim bölümünün cirosu ise %14 artışla 15.1 milyar dolara çıktı. Analistlerin ciro beklentisi 13.5 milyar dolardı.

(Reuters)

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