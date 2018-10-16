Microsoft'un kurucularından Paul Allen öldü

Allen'in lenf kanserine bağlı komplikasyonlar sonucu öldüğü açıklandı.Microsoft'un kurucularından Paul Allen, ABD'nin Seattle kentinde hayata veda etti. 65 yaşındaki Allen uzun yıllardır kanserle mücadele ediyordu.

Paul Allen'in sahibi olduğu Vulcan adlı firmadan yapılan açıklamada, Allen'in lenf kanserine bağlı komplikasyonlar sonucu Pazartesi günü öğleden sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Allen, Microsoft'u arkadaşı Bill Gates ile birlikte 1975'te kurmuştu. 8 yıl sonra, doktorların kendisine ilk kez lenf kanseri teşhisi koymasının ardından ise firmadan ayrılmıştı. Allen'ın hastalığı birçok kez tekrarlamış, en son bundan 9 yıl önce kanser tedavisi başarıyla sonuçlanmış, ancak sağlık durumu tamamen düzelmemişti. Amerikan basınında çıkan haberlerde Paul Allen'ın kısa süre önce yeniden lenf kanseri tedavisi gördüğü bilgisine yer verilmişti.

Bill Gates yaptığı yazılı açıklamada "en eski ve en sevgili dostlarından" biri olan Allen'ı kaybetmekten büyük acı duyduğunu ifade etti Gates okul yıllarından, Microsoft'un kuruluşundan, birlikte imza attıkları projelere kadar Allen'ın kendisi için "gerçek bir yol arkadaşı" olduğunu vurguladı. "Allen olmasaydı kişisel bilgisayarların bugün oldukları noktada olmayacağını" belirten Gates, "Daha uzun yaşamalıydı... Onu çok özleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Paul Allen, bilgisayar devi IBM'in ilk kişisel bilgisayarlarda kullandığı MS-DOS yazılımını geliştiren ekipte yer alıyordu. Allen dünyanın en zengin kişileri arasında sayılıyordu. Ekonomi ve iş yaşamı dergisi Forbes'a göre, servetinin yaklaşık 20 milyar dolar olduğunu tahmin ediliyor.

dpa/BW,DÇÜ

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