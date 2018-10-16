HABER

Microsoft'un kurucularından Paul Allen öldü

16.10.2018 09:49 | Son Güncelleme

Microsoft'un kurucularından Paul Allen 65 yaşında hayatını kaybetti.

Microsoft'un kurucularından Paul Allen öldü

Allen'in lenf kanserine bağlı komplikasyonlar sonucu öldüğü açıklandı.Microsoft'un kurucularından Paul Allen, ABD'nin Seattle kentinde hayata veda etti. 65 yaşındaki Allen uzun yıllardır kanserle mücadele ediyordu.

Paul Allen'in sahibi olduğu Vulcan adlı firmadan yapılan açıklamada, Allen'in lenf kanserine bağlı komplikasyonlar sonucu Pazartesi günü öğleden sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Allen, Microsoft'u arkadaşı Bill Gates ile birlikte 1975'te kurmuştu. 8 yıl sonra, doktorların kendisine ilk kez lenf kanseri teşhisi koymasının ardından ise firmadan ayrılmıştı. Allen'ın hastalığı birçok kez tekrarlamış, en son bundan 9 yıl önce kanser tedavisi başarıyla sonuçlanmış, ancak sağlık durumu tamamen düzelmemişti. Amerikan basınında çıkan haberlerde Paul Allen'ın kısa süre önce yeniden lenf kanseri tedavisi gördüğü bilgisine yer verilmişti.

Bill Gates yaptığı yazılı açıklamada "en eski ve en sevgili dostlarından" biri olan Allen'ı kaybetmekten büyük acı duyduğunu ifade etti Gates okul yıllarından, Microsoft'un kuruluşundan, birlikte imza attıkları projelere kadar Allen'ın kendisi için "gerçek bir yol arkadaşı" olduğunu vurguladı. "Allen olmasaydı kişisel bilgisayarların bugün oldukları noktada olmayacağını" belirten Gates, "Daha uzun yaşamalıydı... Onu çok özleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Paul Allen, bilgisayar devi IBM'in ilk kişisel bilgisayarlarda kullandığı MS-DOS yazılımını geliştiren ekipte yer alıyordu. Allen dünyanın en zengin kişileri arasında sayılıyordu. Ekonomi ve iş yaşamı dergisi Forbes'a göre, servetinin yaklaşık 20 milyar dolar olduğunu tahmin ediliyor.

dpa/BW,DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladıÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladı
'AB ve Merkel'e savaş açan İtalya, AB'yi parçalayabilir''AB ve Merkel'e savaş açan İtalya, AB'yi parçalayabilir'
Pompeo Kaşıkçı için Türkiye'ye gidiyorPompeo Kaşıkçı için Türkiye'ye gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya ve Türkiye anlaşmıştı! Süre doldu, şimdi ne olacak?

Rusya ve Türkiye anlaşmıştı! Süre doldu, şimdi ne olacak?

Önemli iddia: O telefon krizi engelleyebilirdi!

Önemli iddia: O telefon krizi engelleyebilirdi!

Yunan bakandan sert 'Türkiye' çıkışı

Yunan bakandan sert 'Türkiye' çıkışı

Suriye’den ‘Sınır Kapılarıyla’ Mesaj

Suriye’den ‘Sınır Kapılarıyla’ Mesaj

'AB ve Merkel'e savaş açan İtalya, AB'yi parçalayabilir'

'AB ve Merkel'e savaş açan İtalya, AB'yi parçalayabilir'

Kriz aşılacak mı? Yeni bir şans olabilir

Kriz aşılacak mı? Yeni bir şans olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.