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Middle East Eye: İranlı gazeteci Mosaed sınır dışı edilmeyecek

18.01.2021 23:35 | Son Güncelleme:
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Middle East Eye haber portalına konuşan kaynaklar, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren İranlı gazeteci Mosaed'in sınır dışı edilmeyeceğini, uluslararası koruma başvurusunun sonucunun bekleneceğini belirtti.

Middle East Eye haber portalı, Türkiye'nin İranlı gazeteci Muhammad Mosaed'i ülkesine sınır etmeyeceğini duyurdu. DW İfade Özgürlüğü Ödülü sahibi İranlı gazeteci Mosaed, yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmesinin ardından Van'da gözaltına alınmış, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Mosaed'in İran'a sınır dışı edilme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.

Middle East Eye'a konuşan Türk güvenlik kaynakları, yasa dışı yollardan sınırı geçen Mosaed'in Tahran'a geri gönderilmeyeceğini, uluslararası korunma için yaptığı başvuru sonuçlanana kadar geri gönderme merkezinde tutulacağını bildirdi. Güvenlik kaynakları, Mosaed'in sınırı geçtikten sonra donmak üzere olması nedeniyle pazar günü acil yardım servisini arayarak, yardım istemesinin ardından gözaltına alındığını belirtti.

Middle East Eye'a konuşan kaynak, "İran'da idam cezası olduğu için sınır dışı etmeyeceğiz ve o bir gazeteci, gangster değil" dedi. Kaynak, Van'daki yetkililerin Mosaed'in bir çeşit iltica talebi olan uluslararası koruma başvurusunda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

CPJ'den Türkiye'ye çağrı

New York merkezli CPJ, İranlı gazeteci Muhammed Mosaed'in tedavi için Özalp Devlet Hastenesi'ne götürülmesinin ardından kendileri ile temasa geçtiğini duyurmuştu. CPJ, Mosaed'in polisin kendisine yakında İran'a geri gönderileceğini söylediğini aktarmıştı. Örgüt ayrıca, Türk yetkililere Mosaed'in İran'a sınır dışı edilmemesi ve uluslararası hukuktan doğan haklarının değerlendirilmesi çağrısında bulunmuş ve İran'a geri gönderildiği takdirde kötü muameleye maruz kalabileceğini bildirmişti.

Mosaed'e 2020 Uluslararası Basın Özgürlüğü Ödülü'nü layık gören CPJ'nin verdiği bilgilere göre, geçen yıl ağustos ayında "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve ülkedeki "sisteme karşı propaganda yapmak" suçlamalarıyla Mosaed dört yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırılmış ve cezasının infazı için cezaevine gönderilmeden iki gün önce İran'dan kaçmıştı. Serbest gazetecilik yapan Mosaed, İran hükümetinin sosyal medya yasağını eleştiren Twitter paylaşımları ile koronavirüs salgını karşısındaki tutumunu eleştiren sözleri nedeniyle daha önce de hapis cezasına çarptırılmıştı.

DW / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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