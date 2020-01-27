Mide ağrısı nedenleri nelerdir? Mide ağrısı için ne yapmalı?

Midede ağrıların yanı sıra ağrı kesici ilaçların bazen mide kanamalarına yol açtığını belirten Dr. Ertürk, “Mide ağrılarında en büyük sebepler gastritler, akut ve kronik gastritler olmak üzere. Ülserler, reflü ve kanserler sık gördüğümüz hastalıklardır. Gastritler kendi içerisinde ikiye ayrılır, akut ve kronik gastrit şeklinde. Akut gastritler daha çok ağrı kesici ilaçlarla veya çok alkol alımıyla oluşabilir. Bunlar birkaç gün içinde etken maddeyle karşılaşınca olur ve kısa vadede tedavilerle rahatlar. Bazen ağrı kesiciler bu akut gastrite bağlı kanamalara yol açabilir. Kronik gastritler ise en büyük sebepleri, helikobakter pilor dediğimiz bir bakteri ile oluşan gastrittir. Burada tedavi biraz daha uzun sürmekte. Şikayetler akut gastrite göre daha müfem gitmekte. Şişkinlik, gaz gibi semptomlar biraz daha ön plana çıkmaktadır. Buradaki tedavi ise helikobakter pilorun eradikasyonu ile oluşur” dedi.

MİDE AĞRISI SEBEBİ REFLÜ DE OLABİLİR

Mide ağrılarına diğer bir sebebin reflü olduğunu vurgulayan Dr. Ertürk, “Reflü, mide içeriğinin yemek borusundan yukarıya doğru kaçması sonucu ulaşır. Bizim bildiğimiz gibi mide içeriğimizde daha çok asitle bulamaç şeklinde bir madde oluşabilir. Biz buna kimüs diyoruz. Bazen sadece asit kaçağı oluşabilir. Asit yukarıya doğru kaçtığı zaman yemek borusu, bu madde karşı dirençsiz bir yapıdadır. Asit burada hasara yol açarak, yemek borusunun iltihaplanmasına yol açabilir. Buradan korunmak için asidin yok edilmesi ve yukarıya doğru kaçmasının önlenmesi gerekir. Bunun için yemek borusu kapağında eğer bir gevşeme veya bir herni varsa bunu önlemek lazım. Bunun için de ya ameliyat ya da ilaçlar kullanılır” dedi.