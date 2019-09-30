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Mide ağrısı şikayeti ile başvurdu, ölümden döndü

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.09.2019 16:40 | Son Güncelleme

Mide ağrısı ve bacaklarına giren kramp şikâyetiyle Kayseri Şehir Hastanesi acil servisine başvuran Melike Ton’un (15) aort damarında daralma tespit edildi.

Mide ağrısı şikayeti ile başvurdu, ölümden döndü

Mide ağrısı ve bacaklarına giren kramp şikâyetiyle Kayseri Şehir Hastanesi acil servisine başvuran Melike Ton’un (15) aort damarında daralma tespit edildi. Ton, hastanede yapılan erken teşhis sayesinde ölümden döndü.
Kayseri Şehir Hastanesi acil servisinde yapılan muayene ve tetkiklerin ardından ağrılarının kardiyoloji kaynaklı olabileceğinden şüphelenilen Melike, Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine sevk edildi. Kardiyoloji servisinde Doç. Dr. Mustafa Argun tarafından yapılan muayenede aort damarında ciddi daralma tespit edilen Melike, yapılan operasyon sonrası sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Mustafa Argun yaptığı açıklamada; "Melike bize bacakta kramp tarzında ağrı yakınması ile başvurmuştu. Muayenesinde hipertansiyon saptadık. Ekokardiyografik incelemesinde kalpten çıkan ve vücuda kan taşıyan ana damarın inen kısmında ciddi darlığı vardı. Anjiografik yöntemle bu darlığa stent yerleştirerek hastalığın tedavisini gerçekleştirdik. Çocuklarda erişkinlerden farklı olarak hipertansiyon nadir olarak görülmekte. Genelde de bunun altında kardiyak, nefrolojik ve endokrin nedenler yatabilmekte. Dolayısıyla tansiyon ölçümü sağlıklı çocuk muayenesinin bir parçası olmalı ve hipertansiyon saptandığında altta yatan neden araştırılarak nedenine yönelik tedavi planlanmalıdır" diyerek aort damarındaki daralmanın tedavi edilmediği taktirde ölümle sonuçlanabileceğini ifade etti.
Hasta Melike Ton (15) ise; "Midemi üşütmüştüm, o vesile ile buraya geldim. Acildeki doktor kalbimde sorun olduğunu ve çocuk kardiyoloji polikliniğine başvurmam gerektiğini söyledi. Bende kardiyoloji bölümünden Mustafa Argun hocama geldim. Tomografi çekiminin ardından aort damarımın daraldığını ve hipertansiyon olduğumu tespit ettiler. Daha sonra anjiyo yaparak balon patlattılar. Şuan eskisine göre çok daha iyiyim. Kendisine çok teşekkür ediyorum, hayatımı kurtardı” dedi.

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