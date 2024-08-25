HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mide ameliyatı sonu olmuştu! Ameliyatı yapan doktorla videoları ortaya çıktı

Mide ameliyatı sonu olmuştu! Ameliyatı yapan doktorla videoları ortaya çıktı

25.08.2024 13:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neslihan Yılmaz (26) zayıflamak için girdiği mide ameliyatının ardından yaşamını yitirmişti. Üzerine atılı suçlamaları reddeden operatör doktor E.A.'nın kendi sosyal medya hesabından Neslihan Yılmaz ile ilgili paylaşımları ortaya çıktı.

Mide ameliyatı sonu olmuştu! Ameliyatı yapan doktorla videoları ortaya çıktı

Ordu'da mide tüpü ameliyatı geçiren Neslihan Yılmaz rahatsızlanmış, 2 ameliyat daha olduktan sonra hayatını kaybetmişti. Yılmaz'ın operasyon sonrası videosu ortaya çıktı. Ameliyatı yapan doktorun paylaştığı videoda Neslihan ile sohbet ettiği, hastanın durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu görüldü.

Ekran görüntüsü 2024-08-25 133051

İLK AMELİYATTAN SONRA RAHATSIZLANINCA PEŞ PEŞE BIÇAK ALTINA YATTI

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan Yılmaz ailesinin 3 çocuğundan, Ankara'da çağrı merkezinde çalışan Neslihan Yılmaz, fazla kilolarından kurtulmak amacıyla Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir özel hastanede ameliyat olmaya karar verdi. 27 Mayıs’ta yapılan tahlillerin ardından aynı gün operasyona alınan Yılmaz, 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Eve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitti. Neslihan Yılmaz, 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde her biri yaklaşık 5 saat süren 2 operasyon daha geçirdi. Neslihan Yılmaz, 21 Haziran’da hayatını kaybetti. Kızlarını kaybeden Yılmaz ailesi, operasyonu gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı ve diğer kusuru bulunan kişilerden 'Taksirle ölüme neden olma ve sair suçlar' gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Doktor E.A. ise üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Ekran görüntüsü 2024-08-25 131849

AMELİYAT SONRASI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Neslihan Yılmaz'ın ameliyat sonrası görüntüleri ortaya çıktı. Opr. Dr. E.A.’nın kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Yılmaz'ın, ameliyat sonrasındaki durumunu sorduğu ve hastanın tetkikleri hakkında bilgiler paylaştığı da görüldü. "Ankara'dan gelen Neslihan Hanım mutluluk ameliyatı 1’inci gününde iş başında" notuyla paylaşılan videoda Doktor E.A.’nın hastaya telkinde bulunduğu ve yiyip içebileceği gıdalar hakkında da bilgiler paylaştığı yer aldı. Yılmaz ailesi, Doktor E.A. tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan videonun, Neslihan Yılmaz'ın vefatı sonrası kısa sürede dolaşımdan kaldırıldığını iddia etti.

Ekran görüntüsü 2024-08-25 131843

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
tüp mide ameliyatı
En Çok Okunan Haberler
Son dakika: Hizbullah İsrail’i, İsrail Lübnan’ı vuruyor!

Son dakika: Hizbullah İsrail’i, İsrail Lübnan’ı vuruyor!

FETÖ firarisi Hakan Şükür’den tartışma yaratan hamle!

FETÖ firarisi Hakan Şükür’den tartışma yaratan hamle!

Yusuf Dikeç annesiyle paylaşım yaptı! Gelen yorumlar mide bulandırdı

Yusuf Dikeç annesiyle paylaşım yaptı! Gelen yorumlar mide bulandırdı

700 bin kişiye ceza yolda! Vaktinde beyan etmeyenin başı ağrıyacak

700 bin kişiye ceza yolda! Vaktinde beyan etmeyenin başı ağrıyacak

Sivas'tan sonra Ahlat da tarihe geçiyor: 21 yıl sonra bir ilk!

Sivas'tan sonra Ahlat da tarihe geçiyor: 21 yıl sonra bir ilk!

İstanbul ve Ankara için saat verildi: Bugün gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul ve Ankara için saat verildi: Bugün gök gürültülü sağanak yağışlı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.