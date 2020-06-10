Mide botoksu ile hızlı kilo verin

Obezite tedavisinde ameliyatsız teknik olarak uygulanan mide botoksu prosedüründe, endoskopik yöntemle midenin belirli bölgelerine botulinum toksini enjekte edilir. İşlem öncesi hasta anestezi doktoru tarafından uyutulur. Operasyon yaklaşık 20 dakika sürer ve hasta ufak bir dinleme sürecinin ardından aynı gün evine dönebilir. Midenin çıkış bölümündeki bazı kaslar geçici olarak felç edilerek gıda tahliyesi geciktirilir. Bu sayede doygunluk hissi uzatılabilir. Bunun yanı sıra fundus bölgesine yapılan botoks açlık hissine neden olan ghrelin hormonunu da baskılar ve açlık hissinin azalmasını sağlar.
Ameliyatsız bir yöntemdir
Mide botoksu, vücut kitle indeksi (BMI) 27,5 ile 35 arasında olan yani yaklaşık 10-20 kilo kaybetmek isteyen hastalar için uygun, kilo vermeye yardımcı bir yöntemdir. Kısa sürede hızlı ve güvenli kilo kaybının yanı sıra uzun vadede çok daha büyük oranlarda kilo verme imkanı sağlar.
Mide botoksu uygulamasıyla yaklaşık 6 ila 8 ay arasında ideal kiloya ulaşılması sağlanır. Mide botoksunun tespit edilmiş ciddi bir yan etkisi yoktur. Botoksa alerjisi olma durumunda gerekli kontrollerin sağlanması gerekir.
Uygulamadan sonra diyet ve egzersiz uygulanmalıdır. Sağlıklı bir yaşam tarzıyla desteklenirse hastalar 5 -6 ayda ortalama 10 - 20 kilo verebilir. Yan etkisi olmaması ve hızlı bir prosedür olması nedeniyle tercih edilen bir tedavi yöntemidir ve başarı oranı oldukça yüksektir. Obezite ciddi bir sağlık problemidir ve birçok kronik hastalığa zemin oluşturur. Mide botoksu ile aşırı kilo azaltılarak genel sağlığı ve yaşam kalitesini artırmak mümkündür.
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