Mide botoksu ile hızlı kilo verin

Obezite tedavisinde ameliyatsız teknik olarak uygulanan mide botoksu prosedüründe, endoskopik yöntemle midenin belirli bölgelerine botulinum toksini enjekte edilir. İşlem öncesi hasta anestezi doktoru tarafından uyutulur. Operasyon yaklaşık 20 dakika sürer ve hasta ufak bir dinleme sürecinin ardından aynı gün evine dönebilir. Midenin çıkış bölümündeki bazı kaslar geçici olarak felç edilerek gıda tahliyesi geciktirilir. Bu sayede doygunluk hissi uzatılabilir. Bunun yanı sıra fundus bölgesine yapılan botoks açlık hissine neden olan ghrelin hormonunu da baskılar ve açlık hissinin azalmasını sağlar.

Ameliyatsız bir yöntemdir

Mide botoksu, vücut kitle indeksi (BMI) 27,5 ile 35 arasında olan yani yaklaşık 10-20 kilo kaybetmek isteyen hastalar için uygun, kilo vermeye yardımcı bir yöntemdir. Kısa sürede hızlı ve güvenli kilo kaybının yanı sıra uzun vadede çok daha büyük oranlarda kilo verme imkanı sağlar.

Mide botoksu uygulamasıyla yaklaşık 6 ila 8 ay arasında ideal kiloya ulaşılması sağlanır. Mide botoksunun tespit edilmiş ciddi bir yan etkisi yoktur. Botoksa alerjisi olma durumunda gerekli kontrollerin sağlanması gerekir.