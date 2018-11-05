Mide botoksu ile zayıflamak mümkün

MİDE BOTOKSU NEDİR? Cilt kırışıklıklarının giderilmesi ve migren tedavisinde sıkça kullanılan botoks, kilo kaybetmeye yardımcı olan bir yöntem olarak da kullanılıyor. Botoks, botulinum toksin maddelerinden oluşmaktadır. İçerisinde bulunan bu maddeler sayesinde sinirler ve kaslar üzerinde blokaj meydana getirmektedir. Böylece uygulandığı bölgede kısıtlamalar oluşturur. Mideye uygulanan botoks enjeksiyonları ile yiyeceklerin taşınmasında rol oynayan mide kaslarının kasılması sınırlandırılır ve mide boşalma süresi gecikir. Böylelikle hastada iştah kaybı oluşur. Mide botoksu işlemi yapılmadan önce midenin değerlendirilmesi gerekmektedir. Mide kaslarına enjekte edilen ve kasların kasılma sürelerini yavaşlatarak yiyeceklerin daha uzun sürede sindirilmelerine yardımcı olan bu işlem, istenilen kiloya ulaşmak için uygulanan yöntemler arasındadır.

Cerrahi işlem gerektirmeden uygulanan mide botoksu son yıllarda fazla kilolardan kurtulmak için sıkça kullanılan bir yöntem. Önceden yalnızca estetik cerrahisinde kullanılan botoks, şimdilerde obezite tedavisinde de kullanılmakta. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fırat Tutal, mide botoksu hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Her tedavide olduğu gibi mide botoksu işleminden sonra da kontrollerin aksatılmaması ve düzenli bir diyet programı uygulanması gerekmektedir. Endoskopik olarak ağızdan yapılan bu işlem yaklaşık olarak 20 dakika sürmektedir. Kişilere uygun olarak hazırlanan diyet programı da son derece önemlidir.

MİDE BOTOKSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



Mide botoksu, vücut kitle endeksi yüzde 35 ve altı olan kişilerde uygulanmalıdır denilse de mide botoksunun en başarılı olduğu grup 15 kilograma kadar fazla kilosu olan gruptur. Aynı zamanda işlemin yapılacağı kişinin 18 ila 60 yaş aralığında olması da gerekmektedir. Herhangi bir mide rahatsızlığı bulunan kişilerde ise mide botoksu yöntemi uygulanmamalı ya da mide botoksu işleminden önce rahatsızlığın giderilmesi gerekmektedir.

Mide botoksu kalıcı bir işlem değildir. Etki süresi genellikle 4 ila 8 ay arasında değişmektedir. Düzenli beslenme, egzersiz yapma ve yaşam tarzını değiştiren kişilerde mide botoksu işleminin tekrarlanmasına gerek yoktur. Kişilerin genel durumları takip edilerek işlemin tekrarlanıp tekrarlanmaması gerektiğine doktor kontrolünde karar verilmelidir. Botoks malzemesinin miktarı ve botoksun uygulandığı bölge oldukça önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Mide botoksu işlemi mide de herhangi bir hasar oluşturmamaktadır. Hastalar aynı gün taburcu edilerek sosyal hayatlarına devam etmektedir.



