'Mide botoksu' kilo verme motivasyonunu artırıyor

İSTANBUL, (DHA)- Estetik uygulamalar arasında gösterilen botoks, artık kilo vermek isteyenler için de tercih ediliyor. Egzersiz ve sağlıklı beslenme ile kilo vermekte zorlanan aşırı kilolu kişiler için ameliyatsız yöntem olan mide botoksu ön plana çıkıyor. Uygulama sonrası verilen kiloların tekrar geri alınmaması için ise psikolog ve diyetisyen desteği alınması gerekiyor.

KİLO VERMEK İÇİN ALTERNATİF BİR YÖNTEM

Ataşehir Memorial Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Uzmanı Dr. Şule Namlı Koç, son zamanlarda ön plana çıkan mide botoksunun obezite ameliyatı olacak kadar kilolu olmayan ancak, egzersiz ve diyetle kilo veremeyen kişilerde kullanıldığını söyledi. Uz. Dr. Koç, "Obez olmayan ancak tedavi olması gereken hastalarda endoskopi ile gerçekleştirilen mide botoksu yardımcı bir yöntem" dedi.

TOKLUK HİSSİ YARATIYOR

Mide botoksu işleminin morbit obezite kategorisine giren kişilerde uygulanmadığını daha çok 15-20 kilo fazlalığı olan ve diğer yöntemlerle kilo veremeyen kişilerde uygulandığın anlatan Uz. Dr. Koç, botoks işleminin nasıl gerçekleştiğini şöyle anlattı: