Mide botoksu nedir? Mide botoksu kimlere uygulanır?

Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre obezite, sağlığı olumsuz etkileyecek seviyede vücutta yağ birikmesidir. Kilo problemi olan kişiler birçok farklı sağlık sorunu da yaşamaktadır. Peki obezite tedavisinde nasıl bir yol izlenmelidir? Mide botoksu kimlere uygulanır? Mide botoksu sonrası hasta neler yaşamaktadır?İşte konu ile ilgili merak edilenler...

OBEZİTE TEDAVİ SÜRECİNDE KARAR NASIL VERİLİR?

Op. Dr. Celal Sağlam, şu bilgileri verdi: “Obezite tedavi sürecine karar verirken hasta ayrıntılı tetkik edilmelidir. Tedavi süreci birden fazla branşı ilgilendirdiği için kurallı ve disiplinli bir süreç gerektirir. Yaşam tarzı değişiklikleri, diyet, egzersiz, ilaç, ameliyatsız işlemler ve cerrahi yöntemler gibi tedavi seçenekleri mevcuttur. İlk tercih her zaman cerrahi olmayan yöntemler olmalıdır. Dünya Sağlık Örgütüne göre vücut kitle indeksi (VKİ) 40'ın üzerinde olan ya da 35'in üzerinde olup ek hastalıklara sahip olan kişiler obezite cerrahisi ameliyatı olabilir.

MİDE BOTOKSU NASIL UYGULANIR?

Mide botoksu, obezite tedavisinde kullanılan ameliyatsız yöntemlerden biridir. Uygulanan hastalarda oldukça yüz güldürücü sonuçlar verir. Botoks uygulamaları uzunca zaman cilt kırışıklıkları, göz hastalıkları, nörolojik hastalıklar gibi birçok alanda kullanılmıştır. Yaklaşık 10 yıldır kilo problemi yaşayan hastalar için de mideye botoks uygulaması yapılmaktadır. Enjeksiyon yoluyla uygulanan ve bölgedeki elektriksel akımı durdurma esasına dayanan botoks, mideye uygulandığında ise midenin iştah ve açlık üzerinde etkili olan sinir ve kaslarını geçici olarak etkisiz hale getirir. Anesteziye gerek olmadan yapılan mide botoksu uygulanması ortalama 15-20 dakika sürer. Botoks uygulaması sonrasında, kişinin aç kalma süresi uzar ve kilo vermesi kolaylaşır.