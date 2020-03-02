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Mide botoksu nedir? Mide botoksu kimlere uygulanır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.03.2020 10:51 | Son Güncelleme

Mide botoksu ile kilo vermenin mümkün olduğu belirten Op. Dr. Celal Sağlam, mide botoksuna ilişkin merak edilenleri anlattı. Ülkemizin ve dünyanın son yıllardaki en önemli sağlık sorunlarından birinin obezite olduğunu belirten Op. Dr. Celal Sağlam, obezitenin ne olduğunu ve obezite tedavisinde nasıl bir yol izlendiğini anlattı.

Mide botoksu nedir? Mide botoksu kimlere uygulanır?

Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre obezite, sağlığı olumsuz etkileyecek seviyede vücutta yağ birikmesidir. Kilo problemi olan kişiler birçok farklı sağlık sorunu da yaşamaktadır. Peki obezite tedavisinde nasıl bir yol izlenmelidir? Mide botoksu kimlere uygulanır? Mide botoksu sonrası hasta neler yaşamaktadır?İşte konu ile ilgili merak edilenler...

OBEZİTE TEDAVİ SÜRECİNDE KARAR NASIL VERİLİR?

Op. Dr. Celal Sağlam, şu bilgileri verdi: “Obezite tedavi sürecine karar verirken hasta ayrıntılı tetkik edilmelidir. Tedavi süreci birden fazla branşı ilgilendirdiği için kurallı ve disiplinli bir süreç gerektirir. Yaşam tarzı değişiklikleri, diyet, egzersiz, ilaç, ameliyatsız işlemler ve cerrahi yöntemler gibi tedavi seçenekleri mevcuttur. İlk tercih her zaman cerrahi olmayan yöntemler olmalıdır. Dünya Sağlık Örgütüne göre vücut kitle indeksi (VKİ) 40'ın üzerinde olan ya da 35'in üzerinde olup ek hastalıklara sahip olan kişiler obezite cerrahisi ameliyatı olabilir.

MİDE BOTOKSU NASIL UYGULANIR?

Mide botoksu, obezite tedavisinde kullanılan ameliyatsız yöntemlerden biridir. Uygulanan hastalarda oldukça yüz güldürücü sonuçlar verir. Botoks uygulamaları uzunca zaman cilt kırışıklıkları, göz hastalıkları, nörolojik hastalıklar gibi birçok alanda kullanılmıştır. Yaklaşık 10 yıldır kilo problemi yaşayan hastalar için de mideye botoks uygulaması yapılmaktadır. Enjeksiyon yoluyla uygulanan ve bölgedeki elektriksel akımı durdurma esasına dayanan botoks, mideye uygulandığında ise midenin iştah ve açlık üzerinde etkili olan sinir ve kaslarını geçici olarak etkisiz hale getirir. Anesteziye gerek olmadan yapılan mide botoksu uygulanması ortalama 15-20 dakika sürer. Botoks uygulaması sonrasında, kişinin aç kalma süresi uzar ve kilo vermesi kolaylaşır.

MİDE BOTOKSU ETKİSİ NE KADAR SÜRER?

Ameliyatsız zayıflama yöntemi olan mide botoksu etkisi yaklaşık olarak 4 ile 6 ay sürer. Etkisi geçtikten sonra tekrarlanabilir. Sinir ve kasların etkisizleştirilmesi sayesinde iştah azalır, mide kaslarının kasılma becerisi azaldığı için de midenin boşalması gecikir. Bu sayede besinler midede daha uzun kalır ve tokluk süresi uzar. Daha az gıda ile doyulur, kilo kaybedilir. Normal şartlarda karbonhidratlı besinlerin mideyi terk etmesi 2-4 saat kadardır. Mide botoksu uygulamasından sonra bu süre 12 saate kadar uzar.

MİDE BOTOKSU KİMLER İÇİN UYGUNDUR?

Kilo verme girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmış, obezite cerrahisi olacak kadar yüksek kilosu olmayan, diyetlerini destekleyici tedavi arayışında olan 18-65 yaş aralığındaki birçok kişi için oldukça idealdir. Mide ülseri, gastrit, on iki parmak bağırsağı ülseri gibi hastalıkların olması durumunda, öncelikle bu hastalıkların tedavisinin yapılması, ardından mide botoksu işleminin uygulanması önerilir. Vücut Kitle İndeksi 25 ile 35 arasında olup, ne kadar uğraşsa da kilo veremeyen hastaların midelerinin belirli noktalarına botoks işlemi uygulanması ile açlık hislerinin azalması ve uygun diyetle birlikte kilo kaybetmeleri sağlanır.

YAN ETKİLERİ VE ZARARLARI VAR MIDIR?

Mide botoksu, uzman ellerde yapılırsa zararlı bir işlem değildir, endoskopik yöntem ile gerçekleştirilir. İşlemden sonra nadiren bulantı, hazımsızlık ve şişkinlik gibi şikayetler görülebilir; bunlar geçicidir. Uygulamadan 1-2 saat sonra yürüyerek hastaneden çıkabilirsiniz.

NE ZAMAN KİLO VERİLMEYE BAŞLANIR?

İşlemden 3 gün sonra açlık hissinizde ve iştahınızda azalma olduğunu fark edersiniz. 1 hafta sonra bu his maksimum düzeye çıkar. Sonrasında kişinin iştahı azalır ve kilo vermeye başlar, bu süreçte kişiye uygun bir diyet de süreci tamamlayıcı fonksiyona sahiptir.” (İHA)

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