Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Gaziantep’te yaşayan 17 yaşındaki İkranur Solak, Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bora Üstünsoy tarafından ameliyatsız olarak uygulanan ve 15 dakikada gerçekleştirilen mide botoksu uygulamasıyla 1 ayda 11 kilo verdi.

Uygulamayı gerçekleştiren Dr. Üstünsoy, “Mideye, botilinum toksin (botoks) uygulanması endoskopik yöntem ile midenin belirli bölgelerine botoks enjekte edilmesi esasına dayanan nispeten yeni bir kilo verdirme yöntemi. Bu şekilde iştahın azalması, gıdaların midede uzun sure kalması, tokluk hissinin uzaması temel etki mekanizmasını oluşturmaktadır. İşlemimiz 15-20 dakika kadar kısa bir sürede gerçekleşmektedir. Cerrahi bir işlem değildir. İşlemi endoskopik olarak yapmaktayız. Hasta işlem esnasında ve sonrasında herhangi bir ağrı hissetmiyor. Öncelikle hastanın midesine kontrol ediyoruz. Daha sonrasında midesinde gastrit ya da ülser gibi herhangi bir problem yoksa botoks enjeksiyonumuzu endoskopik olarak gerçekleştirebiliyoruz. Mideye botoks uygulanması yöntemiyle ciddi kilolar verilebilmektedir, ancak hastanın işlem sonrası diyetisyen eşliğinde tam bir uyumla beslenmesi gerekir. Mide botoksu uygulamasının hemen ardından hasta sosyal yaşama geri dönebilmektedir.Gün içerisindeki işlerini rahatlıkla halledebilir, herhangi bir yatış gerektirmiyor” dedi.