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Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 14:28 | Son Güncelleme

Mide botoksu yaptıran Gaziantepli 17 yaşındaki İkranur Solak, yaşadığı süreci anlattı. Ameliyatsız olarak uygulanan ve 15 dakikada gerçekleştirilen mide botoksu uygulaması ile 1 ayda 11 kilo veren İkranur Solak, mide botoksu yaptırdığı süre içinde yaşadıklarını anlattı. Fazla kilolarından rahatsız olduğunu ancak diyetle kilo veremediğini söyleyen İkranur Solak, ağrı, acı çekmeden kısa sürede kilo verdiğini söyledi. İşte mide botoksu yaptıran İkranur Solak'ın anlattıkları...

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Gaziantep’te yaşayan 17 yaşındaki İkranur Solak, Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bora Üstünsoy tarafından ameliyatsız olarak uygulanan ve 15 dakikada gerçekleştirilen mide botoksu uygulamasıyla 1 ayda 11 kilo verdi.

Uygulamayı gerçekleştiren Dr. Üstünsoy, “Mideye, botilinum toksin (botoks) uygulanması endoskopik yöntem ile midenin belirli bölgelerine botoks enjekte edilmesi esasına dayanan nispeten yeni bir kilo verdirme yöntemi. Bu şekilde iştahın azalması, gıdaların midede uzun sure kalması, tokluk hissinin uzaması temel etki mekanizmasını oluşturmaktadır. İşlemimiz 15-20 dakika kadar kısa bir sürede gerçekleşmektedir. Cerrahi bir işlem değildir. İşlemi endoskopik olarak yapmaktayız. Hasta işlem esnasında ve sonrasında herhangi bir ağrı hissetmiyor. Öncelikle hastanın midesine kontrol ediyoruz. Daha sonrasında midesinde gastrit ya da ülser gibi herhangi bir problem yoksa botoks enjeksiyonumuzu endoskopik olarak gerçekleştirebiliyoruz. Mideye botoks uygulanması yöntemiyle ciddi kilolar verilebilmektedir, ancak hastanın işlem sonrası diyetisyen eşliğinde tam bir uyumla beslenmesi gerekir. Mide botoksu uygulamasının hemen ardından hasta sosyal yaşama geri dönebilmektedir.Gün içerisindeki işlerini rahatlıkla halledebilir, herhangi bir yatış gerektirmiyor” dedi.

Kilolarından kurtulduğu için mutlu olduğunu dile getiren İkranur Solak, “Fazla kilolarımdan ötürü rahatsızlık duyuyordum . Uzun soluklu zayıflama diyeti programları ve egzersiz yapmama rağmen istediğim sonuca ulaşamıyordum. Araştırmalarda bulundum ve cerrahi bir işlem olamayan mide botoksu yaptırmaya karar verdim .Ağrısız, acısız ve konfor düzeyi yüksek bir işlemdi. 1 ayda 11 kilogram verdim. Çok mutluyum . Doktorum Bora Üstünsoy’a teşekkürü borç bilirim” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
mide botoksu diyet kilo

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