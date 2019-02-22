'Mide botoksu olanlar, 4- 6 ayda 20 kiloya kadar zayıflayabiliyor'

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, genel cerrahi uzmanı Dr. Kadir Dicle, mide botoksuyla ilgili "Mide botoksu olanlar, 4 ile 6 ayda 15 veya 20 kilo zayıflayabilmektedir. Botoks, mide balonuna çok daha iyi alternatif bir yöntemdir" dedi.

Özel Dünyam Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Dicle, mide botoksu ile açlık hormonu salgısını azaltarak, tokluk hissi oluşturduklarını söyledi. Botoksun yan etkisinin olmadığını kaydeden Dicle, "Botoks daha önceden de tıpta kullanılan 'botulinum' toksini ile aynı etken maddedir. Mide zayıflamada da botoksu, midenin çıkış bölümlerine ve özellikle fondus kısmına yapılarak, midenin ghiralin hormonunun salgılanmasını engelliyoruz. Mide hareketlerini de yavaşlatarak tokluk hissi fazla sürüyor. Böylelikle de hastalarımız açlık hissetmiyor. Mide botoksu olan insanlar, 4 ile 6 ayda 15 veya 20 kilo zayıflayabilmektedir. Botoks, mide balonuna çok daha iyi alternatif bir yöntemdir. Örnek olarak balon uygulamasında hastada bulantı, kusma ve şişkinlik hissi olurken, botoksta bu yan etkiler yoktur" diye konuştu.

Botoksun vücut kitle endeksi 32 ile 40 arasında olanlara rahatlıkla uygulanabildiğini belirten Dicle, vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olan hastalara ise mide küçültme ameliyatının önerildiğini kaydetti.

Mide botoksunun tercih edilme nedenlerine de değinen Dicle, "İnsanlar botoksu özellikle 'Benim 15 ile 20 kilo fazlam var ve ameliyat olmaktan da korkuyorum' diyen hastalar için botoks son yıllarda alternatif oluşturmuştur" dedi.

Botoks yapılmadan önce hastaya endoskopik değerlendirme yapıldığını dile getiren Kadir Dicle, "Midedeki endoskopik değerlendirmede herhangi bir mide çıkışında darlık, ülser yoksa botoks yapılarak, aynı gün taburcu edilebiliyor" diye konuştu.

Mide botoksun da başarı oranının yüksek olduğunu belirten Dicle, şunları söyledi:

"Yüzde 75 oranında başarı sağlanmaktadır. Ancak herhangi bir diyet yapmazsa veya başarısızlık durumunda botoks ikinci defa tekrarlanabilir. Özellikle ilk aylarda ayda 10 kilo vermesi mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Uygulama sonrasında hastalara herhangi bir yemek kısıtlamamız yok. Bir diyetisyen eşliğinde bu süreci sürdürmesi daha sağlıklıdır."

Botoksun şu ana kadar herhangi bir zararının tespit edilmediğini dile getiren Dr. Kadir Dicle, cilde yapılan botokstan farkının ise madde olarak aynı olduğunu; ama dozunun daha fazla olduğunu kaydetti.

FOTOĞRAFLI



