Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Mide Botoksu konusunda uyarıda bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Kar, Mide Botoksu’nun tek başına bir zayıflama yöntemi olmadığı konusunda uyarıda bulunuyor ve yöntemin asıl özelliğinin diyet uyumunu sağlamak olduğunun altını çiziyor.

Tekniğin başarısız olmasını etkileyen faktörlere değinen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Kar konu ile ilgili önemli bilgiler aktardı.

DİYET UYUMU ŞART

Mide Botoksu işlemi sonrası hastaların kilo verememesinin en önemli nedenlerinden birinin diyet uyumsuzluğu olduğuna dikkat çeken Kar,” Maalesef Mide Botoksu uygulaması yapılanlarda işlemin başarısız olması ya da en azından beklenen kilo kaybının istenenden az olması durumu çok nadir olmayarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu olumsuz durumu en aza indirebilmek adına neler yapılabilir? Öncelikle bu konuda hastaların çok iyi bilinçlendirilmesi gerekir. Hastamızın, teknik uygulanmadan önce bu tekniğin kendisi için uygun olup olmadığını bilmesi çok önemlidir. Bize başvuran hastalarımızda ikili görüşme yaptıktan sonra hastalarımızın azımsanmayacak bir kısmı tekniğin kendileri için uygun olmadığını düşünerek uygulamadan vazgeçebilmektedir. Teknik kesinlikle iradesini pozitif yönde kullanabilen hastalarda çok daha başarılı sonuçlar vermektedir. Hasta midenin içine uygulama yapıldığı için değil, sağlam bir diyet programı uygulandığı için kilo verilecektir. Bunu hastanın mutlaka bilmesi gerekir. Burada yapılan uygulama diyet uyumunu arttırmaya yönelik bir uygulamadır. Özellikle açlık durumunda hissedilen duygular olan ‘içim bayıldı, elim ayağım titredi, yemezsem ölecek gibiyim’ v.s. gibi tepkiler çok azalacaktır. Ancak teknik kişinin yemek yemesine engel değildir. Yemek zamanı gelmemesine ve ciddi bir açlık hissi olmamasına rağmen kişi, önerilmeyen bir gıda yemek isterse, yapılmış olan uygulama buna engel olamayacaktır. Mideye Botksu enjeksiyonu sonrası mide balonu ya da tüp mide ameliyatlarında görülen kısıtlayıcı etki görülmemektedir. Dolayısı ile bu teknik uygulandığında hastanın ne yapacağını ve neleri yapmaması gerektiğini bilmesi çok önemlidir.” dedi.



MİDEDE UYGULANDIĞI BÖLGE ÇOK ÖNEMLİ