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Mide bulandıran gerçek! Diş hekimi diş fırçanızdaki görünmeyen riski açıkladı

22.01.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş sağlığımızı korumak için dişlerimizi düzenli olarak fırçalamamızın önemi her fırsatta belirtiliyor. TikTok'ta paylaşım yapan bir diş hekimi diş fırçaları hakkında bilmediğimiz çarpıcı gerçekleri açıkladı. Paylaşılan videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları bu mide bulandırıcı gerçekten sonra düzenlerini değiştirdiklerini söyledi.

Mide bulandıran gerçek! Diş hekimi diş fırçanızdaki görünmeyen riski açıkladı

Diş fırçaları genellikle banyoda lavabonun üzerinde görünür bir şekilde tutuluyorlar. Diş fırçasının el altında bulunması pratik olarak görülse de bu durum sağlığımız hakkında büyük risk oluşturabiliyor. Floridalı bir diş hekimi olan Dr. Jordan Brown, diş fırçalarınıza bulaşan dışkı parçacıklarının farkında olmadığınızı belirterek diş fırçanıza dışkı bulaşıp bulaşmadığını öğrenmek için kolay bir testin bulunduğunu paylaşıyor.

DİŞ FIRÇANIZA DIŞKI BULAŞTIĞINI ÖĞRENMEK İÇİN

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Dr. Jordan Brown, "Tuvaletinizi ve diş fırçanızı aynı görüntüde başınızı hareket ettirmeden görebiliyorsanız, diş fırçanızda %99 ihtimalle dışkı maddesi vardır " diye açıkladı. Dr Brown, dışkı bulaşmasını önlemek için takipçilerine sifonu tuvaleti kapalı tutarak çekmelerini tavsiye etti. Önceki çalışmalar, tek bir diş fırçasının on milyondan fazla bakteri barındırabileceğini bulmuştur.

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Brown, "Tuvaletteki aerosoller havaya fışkırır ve her yere ulaşır. Buna diş fırçanız dahil" diye devam etti. 2015 yılında, Quinnipiac Üniversitesi bilim adamları, üniversitedeki ortak banyolarda "dışkı koliformlarının iletimini" test ederek, sifonu çektiğin yerde fırçalama teorisini keşfettiler. Çalışma, diş fırçalarının tuvalet bakterileri, virüsler ve parazitler için "bir vektör görevi görebileceğini" gösterdi.

DİŞ FIRÇASI KILIFI BAKTERİLERE SEBEP OLUYOR

Ancak bir diş fırçası kılıfı satın almak için acele etmeden önce , araştırmacıların bu uyarısını dikkate alın. Çalışma yazarı Lauren , "Diş fırçası kılıfı kullanmak, diş fırçasını bakteri oluşumundan korumaz, ancak aslında kılları nemli tutarak ve diş fırçasının kafasının kullanımlar arasında kurumasına izin vermeyerek bakterilerin büyümesi için daha uygun bir ortam yaratır."

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ÖLÜMCÜL BAKTERİLER TAŞIYORLAR

Baş yazar Profesör John Crimaldi tuvaletten saçılan ve göremediğimiz dışkı parçacakları hakkında şunları söyledi: "Göremediğiniz bir şeyse, yokmuş gibi davranmak kolaydır. Ama bu videoları bir kez gördüğünüzde, tuvalet sifonu hakkında bir daha asla eskisi gibi düşünmeyeceksiniz." Colorado Üniversitesi'nden uzmanlar, sifonu çektiğinizde tuvaletten fırlayan dışkı ve idrar parçacıklarının E. coli gibi ölümcül bakteriler taşıdığını buldu.


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