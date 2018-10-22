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Mide bulandıran görüntü! Etlerin üzerine idrarını yaptı!

İLGİNÇ HABERLER  | 22.10.2018 09:11 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde, ülkenin en büyük et üretim tesislerinden birinde bir çalışan, etlerin üzerine idrarını yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ABD'de bir et üretim tesisinde kaydedilen görüntüler kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Görüntülerde fabrika çalışanının etleri üretim bandına yerleştirdiği sırada, idrarını yapıp hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam ettiği görülüyor.

Ülkenin en büyük domuz eti tesisi olan fabrikanın yönetimi, olayın ardından çalışanın işine son verildiği ve çalışanın idrarının bulaştığını tespit ettikleri tüm ürünleri imha ettiklerini söyledi.

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından, müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Et idrar

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