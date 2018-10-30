Mide bulandıran görüntü! Fareyle diş temizliği yaptı

Nerede \u00e7ekildi\u011fi bilinmeyen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde fareye di\u015flerini temizleten \u015fah\u0131s izleyenlerin midesini buland\u0131rd\u0131. Sosyal medyada yay\u0131nlanan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler k\u0131sa s\u00fcrede t\u0131klanma rekoru k\u0131rd\u0131.PARTNER2300 y\u0131ll\u0131k kaleden tarih f\u0131\u015fk\u0131rd\u0131Motosikletteki \u015fovu k\u00f6t\u00fc bittiEmpire State binas\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131-beyaz renklere b\u00fcr\u00fcnd\u00fc
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