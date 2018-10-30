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Mide bulandıran görüntü! Fareyle diş temizliği yaptı

İLGİNÇ HABERLER  | 30.10.2018 11:52 | Son Güncelleme

Mide bulandıran görüntü ilgi gördü. Fareyle diş temizliği yapan adamın görüntüsü sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde fareye dişlerini temizleten şahıs izleyenlerin midesini bulandırdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede tıklanma rekoru kırdı.

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Anahtar Kelimeler:
fare diş temizliği

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