Mide bulandıran görüntü! Marketteki çorbayı içti

Chicago eyaletinde bulunan bir markette sıcak çorbadan bir kepçe içen adam sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da o anları kaydeden bir kullanıcı tarafından paylaşılan görüntü bir milyondan fazla izlendi. Hijyen ve görgü kurallarından yoksun olduğu yorumu yapılan adam için çok sayıda olumsuz ifade kullanıldı.

Görüntülerde orta yaşlarda bir adam çorbaya daldırdığı kepçeden içmesi görülüyor.

