Mide bulandıran görüntü! Marketteki çorbayı içti

Chicago eyaletinde bulunan bir markette sıcak çorbadan bir kepçe içen adam sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da o anları kaydeden bir kullanıcı tarafından paylaşılan görüntü bir milyondan fazla izlendi. Hijyen ve görgü kurallarından yoksun olduğu yorumu yapılan adam için çok sayıda olumsuz ifade kullanıldı.
Görüntülerde orta yaşlarda bir adam çorbaya daldırdığı kepçeden içmesi görülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik şubelerinde bedelli askerlik mesaisi
Erdoğan, ABD basınına yazdı: Kaşıkçı emrini Kral Selman'ın verdiğine inanmıyorum
Trump dünyaya duyurdu! Yeni yaptırım kararı
İstanbul'da 'yok artık' dedirten olay! Büyük panik yaşandı
Eski CHP Milletvekili Eren Erdem için karar verildi!
ABD'den yaptırım açıklaması! 8 ülke...
Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'
İYİ Parti'de FETÖ istifası! Sular durulmuyor
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
NASA duyurdu: Uzay aracı Dawn ile iletişim kesildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum