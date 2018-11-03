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Mide bulandıran görüntü! Marketteki çorbayı içti

İLGİNÇ HABERLER  | 03.11.2018 08:10 | Son Güncelleme

ABD'nin Chicago eyaletinde olduğu düşünülen bir markette satılan hazır yemeklerin tadına bakan adamın görüntüsü sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Chicago eyaletinde bulunan bir markette sıcak çorbadan bir kepçe içen adam sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da o anları kaydeden bir kullanıcı tarafından paylaşılan görüntü bir milyondan fazla izlendi. Hijyen ve görgü kurallarından yoksun olduğu yorumu yapılan adam için çok sayıda olumsuz ifade kullanıldı.

Görüntülerde orta yaşlarda bir adam çorbaya daldırdığı kepçeden içmesi görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Chicago Çorba market

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