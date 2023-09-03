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  4. Mide bulandıran görüntüler! 12 kesilmiş eşek ele geçirildi

Mide bulandıran görüntüler! 12 kesilmiş eşek ele geçirildi

03.09.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da Yüreğir Zabıta ekipleri 12 kesilmiş eşek ile, kesilmeyi bekleyen 2 eşek ve 6 at ele geçirdi. Eşekleri kesen 2 kişi gözaltına alınırken, kesilen eşeklerin etleri imha edildi. Kesilmekten kurtarılan at ve eşekler ise barınağa teslim edildi. Kesim yerinde de çok miktarda kemik olduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne Bahçelievler Mahallesinde eşek kesildiği ve etinin satılacağı ihbarı geldi. İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekibi adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 12 kesilmiş eşek, kesilmemiş 2 eşek ve 6 at ele geçirildi.

Olayla ilgili eşekleri kestiği öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı. Kesilen eşekler iş makineleriyle tanışıp gömülerek yok edildi. Kesilmeden kurtarılan at ve eşekler ise barınağa teslim edildi. Kesim yerinde çok miktarda kemik olduğu da görüldü.

DHA

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Adana eşek At

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