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  4. Mide bulandıran görüntüler! Kahve dükkanındaki fincanları tükürerek temizledi

Mide bulandıran görüntüler! Kahve dükkanındaki fincanları tükürerek temizledi

13.02.2024 16:10 | Son Güncelleme:
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Edirne'de bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan bir dükkanda, işletmeci H.Z.'nin fincanları tükürerek temizlediği anlar, kameraya yansıdı. Görüntüler tepki çekerken, Edirne Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, çalışma ruhsatı da olmayan iş yerini mühürledi. İşte mide bulandıran o görüntüler...

Bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanda, işletmeci H.Z.'nin fincanları tükürerek temizlediği görüntüler, yabancı bir turist tarafından kayıt altına alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Tepki toplayan görüntüler üzerine Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

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İş yerine giden Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı iş yeri denetim birimi ve zabıta ekipleri, işletmenin çalışma ruhsatının olmadığını tespit etti. Hijyen ve sağlık kurallarına uymayan ve çalışma ruhsatı bulunmayan iş yeri mühürlendi.

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DÜKKAN EL DEĞİŞTİRMİŞ

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan olumsuz paylaşımlar ve belediyeye yapılan ihbarlar sonucunda durumun tespit edilmiştir. Gerekli müdahalenin yapılması için alışveriş merkezinde faaliyet gösteren kahveci dükkanına Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı işyeri denetim birimi ve zabıta ekiplerinin gittiği kahve dükkanının hijyen ve sağlık koşullarına uymadığı, iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edildiği, faaliyeti durdurulmuştur" denildi.

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Öte yandan işletmeye 7 Ocak 2022'de ruhsat verildiği ancak kısa süre önce el değiştirdiği, dükkanı alan H.Z.'nin çalışma ruhsatı için belediyeye başvurmadığı öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne kahve fincan
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