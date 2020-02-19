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Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2020 10:56 | Son Güncelleme

İnsanların temel ihtiyaçlarından biri dışkılamak. Rutin hayat döngümüzde önemli bir yere sahip olan dışkılama konusunda insanların ilginç mekan tercihleri var. Yapılan son araştırma 30 insandan birinin duş alırken dışkıladığını ortaya çıkardı.

Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

Banyo yapı malzemeleri şirketi QS Supplies tarafından yapılan araştırmanın sonuçları şaşırttı.

İngiltere ve ABD'de yaşayan 1000 kişi üzerinde yapılan anket insanların oldukça 'utanç verici' tuvalet alışkanlıklarının olduğunu ortaya çıkardı.

Bunlardan en korkunç olanı ise her 30 kişiden birinin duş alırken dışkısını yaptığı gerçeği.

Her üç kişiden biri ise duştayken çişini yaptığını itiraf etti.

Her 5 kişiden biri duşa girdiğinde sadece ıslanıp çıktığını itiraf ederken, yüzde birlik bir kesim haftada bir kez duş aldığını belirtti.

Ancak ankete katılanların yüzde 31'i her gün duş aldığını söylüyor.

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