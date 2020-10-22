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Mide bulandıran olay! 13 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazan kırtasiyeci tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2020 12:16 | Son Güncelleme

Aydın'ın Didim ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazıp, veren kırtasiyeci Erkan G. (61), 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Mide bulandıran olay! 13 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazan kırtasiyeci tutuklandı

Efeler Mahallesi'ndeki bir okulun karşısında kırtasiye işleten Erkan G., iddiaya göre, geçen salı günü kız çocuğuna ‘Bi'tanem’ başlığıyla yazılı mektubu verdi. Kız çocuğu ağlayarak, durumu ablasına anlattı. Abla da mektupla polise giderek, Erkan G.’den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Erkan G. polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ortaya çıkması üzerine diğer öğrenci velileri de tedirginlik yaşarken, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Erkan G., 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

'YA BEN ÇOK ERKEN GELDİM DÜNYAYA YA DA SEN GEÇ KALDIN'

Erkan G. ‘Bi'tanem’ diyerek başladığı mektubunun bir bölümü şöyle:

“Artık daha fazla acı çekmek istemiyorum. Eğer bana sevgin bittiyse lütfen cevap yazma. Eğer bir cevap yazmazsan her şeyin bittiğini anlayacağım. Sana söz veriyorum bitanem göz göze bile gelmeyeceğiz. Yok, eğer hala seviyorsan o zaman bunu belli edecek gibi davran. Çünkü ben artık seni düşünmekten ve seni beklemekten yoruldum. Biraz zor ama bir gün büyür sevgiyi anlarsın. Daha söyleyecek o kadar çok sözüm var ki, daha sayfalar dolusu yazarım. Eğer sen 17-18 yaşlarında olsaydın. Seninle evlenmekten başka hiç bir şey düşünemezdim. Fakat ya ben çok erken geldim dünyaya ya da sen geç kaldın. Hadi kalbin anlamıyor beni gözlerinde mi görmüyor ne kadar zayıfladım her gün eriyorum. Tabii ki bu da senin umurunda değildir. Buna da teşekkürler.''

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(DHA)

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