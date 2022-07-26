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Mide bulandıran olay! Evinde fuhuş yaptırıp komisyon almış

26.07.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de meydana gelen olayda 62 yaşındaki A.Ç.'nin iki kadının çaresizliklerinden faydalanarak evinde para karşılığı fuhuş yaptırdığı ortaya çıktı. A.Ç.'nin fuhuş yapıldığı sırada başka bir odada bekleyerek ilişkiden hemen sonra kadınlardan fuhuştan kazandığı paranın yarısını komisyon olarak aldığı tespit edildi. Öte yandan fuhuş yaptıkları tespit edilen kadın ve erkek toplam 4 kişi hakkında 18 bin 896 TL para cezası uygulandı.

Mide bulandıran olay! Evinde fuhuş yaptırıp komisyon almış

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince fuhuş yapan ve yaptıran şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; A.Ç.'nin (62) Kılıçaslan Mahallesi Ali Cafer Sokak üzerinde bulunan ikametinde Z.T. (48) ve Ç.T.'nin (39) çaresizliklerinden faydalanarak para karşılığında iki ayrı erkek şahısla fuhuş yaptırdığı belirlendi.

KOMİSYON İÇİN YAN ODADA BEKLEMİŞ

Ayrıca ev sahibi A.Ç.'nin fuhuş yapıldığı sırada başka bir odada bekleyerek ilişkiden hemen sonra kadınlardan fuhuştan kazandığı paranın yarısını komisyon olarak aldığı tespit edildi.

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Ekiplerce düzenlenen operasyonda fuhuş amaçlı eve gelen iki erek şahıs ile kadınlara fuhuş yaptıran A.Ç. yakalandı. ahıslar hakkında işlem başlatılırken ayrıca para karşılığında fuhuş yaptıkları tespit edilen kadın ve erkek toplam 4 kişi hakkında 18 bin 896 TL para cezası uygulandı. Fuhuş yapılan ikamet de mühürlenerek kapatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş
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