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Mide bulantısı, diş ağrısı ve daha fazlası... Mucize tarifle hepsine veda edeceksiniz

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.09.2020 07:29 | Son Güncelleme

Yemeklerin vazgeçilmez baharatı karabiber, tuz ve limonla bir araya geldiği zaman ilaç kadar faydalı oluyor. Tuz, limon ve karabiber ile tedavi edebileceğiniz hastalıklar.

Mide bulantısı, diş ağrısı ve daha fazlası... Mucize tarifle hepsine veda edeceksiniz

Limon, tuz ve karabiber üçlüsünün yemeklere lezzet vermenin dışında mucize etkileri var. Limonun uzun yıllardır temizlikte ve buzdolabı, bulaşık makinesi, çöp gibi yerlerin kokusunu emmesi için kullanılır. Tuz, limon ve karabiber bazı durumlarda eczaneden alacağınız ilaçlardan daha faydalı.

Tuz, limon ve karabiber ile tedavi edilebilecek sağlık problemlerini ve nasıl kullanılmaları gerektiğini aşağıda görebilirsiniz.

Mide bulantısı: Bir çay kaşığı karabiber ve bir yemek kaşığı taze limon suyunu bir bardak ılık suya ekleyin ve için.

Diş ağrısı: Yapmanız gereken, yarım çay kaşığı karabiber ile aynı miktarda karanfil yağını karıştırmak ve ağrıyan dişinizin üzerine koymaktır.

Tıkalı burun: Tıkalı burun ile sorunu çözmek için aynı miktarda tarçın, kakule tohumu, kimyon ve karabiberi karıştırın. Karışımı yavaşça koklamanız yeterli olacaktır.

Kilo kaybı: Eğer metabolizmanızı hızlandırmak istiyorsanız, 1 yemek kaşığı bal, çay kaşığının dörtte biri kadar karabiber ve 2 yemek kaşığı limon suyunu bir bardak suya ekleyerek için.

Soğuk algınlığı ve grip: Bir bardak kaynamış suyun içine limon sıkın ve bal ekleyin. Ardından için.

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Boğaz ağrısı: Yarım çay kaşığı karabiber, aynı miktarda deniz tuzu ve 1 yemek kaşığı taze limon suyunu ılık suya ekleyin ve iyice karıştırın. Bu karışımla günde birkaç kez gargara yapın. Bu sadece boğaz ağrısını yatıştırmayacak, aynı zamanda öksürüğü de önleyecektir.

Pamukçuk yaraları: 1 yemek kaşığı Himalaya tuzunu bir bardak ılık suda eritin ve ağzınızdaki yaralara sürün.

Safra keselerini temizleyin: 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı limon ve 3 çay kaşığı zeytinyağını karıştırarak taşları eritmek için tüketebilirsiniz.

Astım atağı: Astım hastalığınız varsa, 2 karanfil tomurcuğu, 10 tane karabiber ve 15 adet fesleğen yaprağını bir bardak ılık suda karıştırın. Soğuyana kadar 15 ila 20 dakika kadar bekleyin ve sonra süzün. İsterseniz, 2 yemek kaşığı bal ve süt ekleyerek içebilirsiniz.

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