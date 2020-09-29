Mide bulantısı, diş ağrısı ve daha fazlası... Mucize tarifle hepsine veda edeceksiniz

Limon, tuz ve karabiber üçlüsünün yemeklere lezzet vermenin dışında mucize etkileri var. Limonun uzun yıllardır temizlikte ve buzdolabı, bulaşık makinesi, çöp gibi yerlerin kokusunu emmesi için kullanılır. Tuz, limon ve karabiber bazı durumlarda eczaneden alacağınız ilaçlardan daha faydalı.

Tuz, limon ve karabiber ile tedavi edilebilecek sağlık problemlerini ve nasıl kullanılmaları gerektiğini aşağıda görebilirsiniz.

Mide bulantısı: Bir çay kaşığı karabiber ve bir yemek kaşığı taze limon suyunu bir bardak ılık suya ekleyin ve için.

Diş ağrısı: Yapmanız gereken, yarım çay kaşığı karabiber ile aynı miktarda karanfil yağını karıştırmak ve ağrıyan dişinizin üzerine koymaktır.

Tıkalı burun: Tıkalı burun ile sorunu çözmek için aynı miktarda tarçın, kakule tohumu, kimyon ve karabiberi karıştırın. Karışımı yavaşça koklamanız yeterli olacaktır.

Kilo kaybı: Eğer metabolizmanızı hızlandırmak istiyorsanız, 1 yemek kaşığı bal, çay kaşığının dörtte biri kadar karabiber ve 2 yemek kaşığı limon suyunu bir bardak suya ekleyerek için.