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Mide bulantısı sağlığınızın alarm zili olabilir!

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.06.2020 13:51 | Son Güncelleme

Mide bulantısının birçok hastalığın belirtileri arasında yer alabileceğini söyleyen uzmanlar, 'nasılsa geçer' denilerek hekime başvurulmamasının ciddi bir hata olduğuna dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Acıbadem International Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, mide bulantısına eşlik eden başka şikayetlere de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mide bulantısı sağlığınızın alarm zili olabilir!

Acıbadem International Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, “Mide bulantısına eşlik eden belirtiler bize hastalıklarla ilgili çok ciddi bilgiler verir; bulantı bir çok şeye işaret eden bir sinyaldir, bir alarm zilidir” diyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, mide bulantısında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Çoğu kez atalarımızdan bizlere aktarılageldiği üzere nane-limon kaynatarak bulantı hissini ortadan kaldırabilsek de, bazen nane-limon ile geçiştirilemeyecek şekilde ciddi sorunlardan kaynaklanabiliyor mide bulantısı. Acıbadem International Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım, günlük yaşantının ayrılmaz bir parçasına haline gelen stresten gürültülü veya havasız ortama, açlıktan aşırı yemeye dek birçok etkenin mide bulantısına yol açabildiğini belirerek “Bulantının sebebi eğer hastalığa bağlı değilse, tedavisi de ilaç olmamalıdır. Bulantı olunca ilk iş temiz havaya çıkmak, derin nefes alıp vermek olmalıdır. Nane-limon çayıyla da rahatlama sağlanabilir. Bunun haricinde bilmediğimiz, kulaktan dolma önerilerle bitkisel karışımlar içmekten kaçınmak gerekir. Çünkü hangi insanda hangi etkiye yol açacağı bilinemez; ayrıca karaciğeri ciddi şekilde tahrip edebilir. Bu arada eğer bulantı tekrarlayan bir durum almışsa ve bulantıya eşlik eden başka şikayetler oluyorsa mutlaka hekime görünmek gerekir” diyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Mide bulantısına yok açan pek çok hastalığın bu ve başka hastalıklarda kullanılan ilaçların, antibiyotiklerin de bulantıya yol açabildiğini belirten Dr. Kerim Çıkım, yol açtığı huzursuzluk hissinin kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkilemesine rağmen çoğunlukla doktora gitme gereği duyulmadığını söylüyor. Mide bulantısının bazen de ciddi hastalıkların belirtisi olabildiğini vurgulayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kerim Çıkım “Mide bağırsak hastalıklarından hepatite, göz hastalıklarından psikolojik rahatsızlıklara, besin zehirlenmesinden kalp krizi ve kansere dek bir çok ciddi hastalığın belirtisi olabildiğinden, kişide bulantıya eşlik eden başka şikayetler varsa, özellikle bir iki günden uzun sürmüşse doktora görünmek gerekiyor. Örneğin kalp krizi, kalbin alt bölgelerinden kaynaklandığı zaman bulantı ve kusma çok sık görülebiliyor. O nedenle göğüs ağrısı, terleme gibi şikayetler de varsa çok dikkatli olmak gerekiyor. Ya da mide-bağırsak hastalıkları, sinsice gelişen mide kanamasının ilerleyen dönemindeki yutulmuş kanın yol açtığı bulantı olabiliyor ve kişinin haberi olmuyor. Karaciğer fonksiyon bozukluğunda da ilk belirtilerden biridir bulantı; beraberinde iştahsızlık ve mide ağrısı eşlik edebiliyor. Safra kesesinde çamur veya taş olduğunda da safranın kasılmasına bağlı bulantı hissi, devamında kusma olabiliyor” diyor.

BULANTIYA BU ŞİKAYETLERDEN EN AZ BİRİ EŞLİK EDİYORSA DİKKAT!

Kusma
Karın ağrısı, göğüs ağrısı, karın krampları
İshal
Bulanık görme
Bilinç bulanıklığı, bayılma
Cildin soğuk ve nemli, terli olması
Çarpıntı
Eklem-kas-boyun ağrısı

MİDE BULANTISI BU HASTALIKLARIN ALARM ZİLİ OLABİLİR

Kalp krizi
Mide ve bağırsak hastalıkları
Virüsler ve bakteriler
Karaciğer hastalıkları
Kanser
Besin zehirlenmesi
Migren
Psikolojik hastalıklar


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