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Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giden kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 11:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'da mide bulantısı şikâyetiyle hastaneye giden İsminaz Bür (67), iğne yapıldıktan sonra başka bir hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi.

Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giden kadın öldü

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da mide bulantısı şikâyetiyle hastaneye giden İsminaz Bür (67), iğne yapıldıktan sonra başka bir hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi.
Muratpaşa ilçesinde oturan İsminaz Bür, dün akşam saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle yakınları tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sema Yazar Semt Polikliniği'ne götürüldü. Mide bulantısının kesilmesi için iğne yapılan Bür, müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İsminaz Bür, ailesi tarafından özel araçla hastaneye götürülürken yolda fenalaştı. Hastaneye ulaştırılan Bür, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
İsminaz Bür'ün cenazesi, işlemlerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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