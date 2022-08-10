Mide bulunduran olay! Hipodromdaki erotik malzemelerin sebebi ortaya çıktı

İngiltere'de bir midilli sahasında gerçekleşen korkunç olayda, 52 yaşındaki bir adamın bölgedeki atlardan birine cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Alanda erotik malzemelerin ve atların sevebileceği türden gıdaların bulunması üzerine yetkililer alarma geçince, Abdul Ghani polisler tarafından tutuklandı ve olaydan 4 yıl sonra mahkeme tarafından cezalandırıldı.

EROTİK MALZEMELER BULDULAR

Midilli sahipleri, Ağustos 2018'de, hipodrom yakınında bir kasa fişi, el feneri, salatalık, ovma fırçası ve bir torba havuç bulduklarında bir şeyler olduğu konusunda ilk kez uyarıldılar. Ertesi ay, midillinin kuyruğunda tüyler, üzerinde bir bant ve sırtında yağlı bir madde olduğu fark edildi.

DNA BULUNDU

Bir süre sonra bölgenin yakınında, siyah bir bant ve sahiplerinin atlarına yedirmeyeceği türden bir şeker parçası da bulununca yetkililer olayları hızla polise bildirdiler. Memurların araştırmaları sürerken midilli bir veteriner tarafından muayene edildi ve gözlem sırasında Ghani'ye ait DNA keşfedildi. Ghani daha sonra, olay yeri civarında polisler tarafından tutuklandı.

''BAYKUŞLARA BAKMAK İÇİN''

Soruşturma görevlilerine atı sadece sevdiğini söyleyen Ghani, geceleri baykuşları ve tilkileri izlemek için dışarı çıktığını söyledi. Arabasında bulunan ipin ne için olduğu sorulduğunda ise, baykuşlara bakmak için kendini ağaçların dallarına yükseltmek amacıyla kullandığını açıkladı. Midilli'nin üzerinde DNA'sının bulunduğu söylendiğindem yorum yapmadı.

SİCİLİ KALABALIKTI

Savcı Michael Collins mahkemeye, polisin Ghani'nin telefonunda hayvanlarla, özellikle de atlarla cinsel eylemlere ilişkin 993 internet araması bulduğunu söyledi. Sicilinde ağırlıklı olarak içki, uyuşturucu ve araba kullanmakla ilgili 17 suçtan yedi mahkûmiyeti olan Ghani, sonunda bir hayvanla cinsel ilişkiye girmekten suçlu olduğunu kabul etti.

CEZALANDIRILDI

Ghani'nin avukatı Jonathan Turner, müvekkilinin yaptıklarından utandığını söylese de, Yargıç Hatton "Atların ve midillilerin sahipleri, hayvanlarının sizin gibi insanlardan güvende olduğunu hissetme hakkına sahiptir." diye açıkladı. Mahkemenin sonunda Ghani, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. İki yıl beş ay boyunca araba kullanması yasaklandı ve ayrıca 10 yıl boyunca siciline herhangi bir seks suçu eklenmesi yasaklandı.



