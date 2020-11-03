Mide ekşimesine ne iyi gelir? Mide ekşimesi nasıl geçer? Mide ekşimesi neden olur?

Gastrit, reflü ve ülser gibi mide hastalıklarının bir sonucu olarak mide ekşimesine halk arasında sıklıkla rastlanmaktadır. Mide ekşimesi, genelde sindirim problemlerinin neden olduğu hazımsızlık sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu sorundan muzdarip olan kişiler midelerinin ağzına geldiklerini söyler. Beslenme alışkanlıklarını değiştirmek başta olmak üzere bu tür sorunların önüne geçmek için birçok farklı tedavi yöntemi uygulanabilir.

Mide Ekşimesinin Belirtileri Nelerdir?

· Göğüs bölgesinde yanma

· Şişkinlik

· Ağız kokusu

· Sık sık geğirme

· Özellikle geceleri artan mide sancısı ve ağrısı

· Yemekten sonra yemek borusunda ve midede yanma

· Ağıza asitli ve acı bir mide sıvısının gelmesi

Gelelim herkesin en sık merak ettiği yani “Mide ekşimesi neden olur? sorusuna. Bu sorunun aslında tek bir cevabı yoktur. Mide ekşimesi pek çok sebebe bağlı olarak meydana gelebilir. İşte mide ekşimesi nedenleri:

· Asabiyet: Aşırı sinirli ve fevri hareketler insanın psikolojik alt yapısını geri dönüşsüz çökerten davranışlar bütünüdür. Bu davranışlar psikolojik etkilerden başlayıp fiziksel sonuçlara kadar uzanan çeşitli sorunlara yol açabilir. Çok sinirli insanların yanı sıra, kaygılı ve üzgün kişilerde de hem mide ağrısı hem de mide ekşimesi şikayetleri sıkça görülür. Kişinin ruh hali pozitif yöne ve sakinliğe doğru gittikçe midedeki sorunlar da kendiliğinden biter.

· Mide Hastalıkları: Reflü ve gastritin belirtileri birbiriyle benzerlik gösterse de reflü hastalığı çok daha şiddetli olan bir hastalıktır. Bu nedenle reflü hastaları gastrit hastalarına oranla daha fazla şikayetle mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Bu şikayetlerin başında da mide ekşimesi gelmektedir. Sadece yemekten sonra değil, gün içerisinde de ara ara midede çoğalan asitlerin yemek borusuna kaçması sebebiyle mide yanar.

· İltihap: Safra kesesi başta olmak üzere, midenin yakınında bulunan tüm organlarda enfeksiyon kaynaklı sorunlar kısa bir zaman dilimi içerisinde mideye sıçramaktadır. Midede aşırı yanma, ekşime, ağrı ve bulantı gibi belirtiler en üst seviyeye çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda mutlaka uzman desteği alınmalı ve tedavi sürecine başlanmalıdır.