Mide ekşimesine ne iyi gelir? Mide ekşimesi nasıl geçer? Mide ekşimesi neden olur?

Gastrit, reflü ve ülser gibi mide hastalıklarının bir sonucu olarak mide ekşimesine halk arasında sıklıkla rastlanmaktadır. Mide ekşimesi, genelde sindirim problemlerinin neden olduğu hazımsızlık sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu sorundan muzdarip olan kişiler midelerinin ağzına geldiklerini söyler. Beslenme alışkanlıklarını değiştirmek başta olmak üzere bu tür sorunların önüne geçmek için birçok farklı tedavi yöntemi uygulanabilir.
· Göğüs bölgesinde yanma
· Şişkinlik
· Ağız kokusu
· Sık sık geğirme
· Özellikle geceleri artan mide sancısı ve ağrısı
· Yemekten sonra yemek borusunda ve midede yanma
· Ağıza asitli ve acı bir mide sıvısının gelmesi
Gelelim herkesin en sık merak ettiği yani “Mide ekşimesi neden olur? sorusuna. Bu sorunun aslında tek bir cevabı yoktur. Mide ekşimesi pek çok sebebe bağlı olarak meydana gelebilir. İşte mide ekşimesi nedenleri:
· Asabiyet: Aşırı sinirli ve fevri hareketler insanın psikolojik alt yapısını geri dönüşsüz çökerten davranışlar bütünüdür. Bu davranışlar psikolojik etkilerden başlayıp fiziksel sonuçlara kadar uzanan çeşitli sorunlara yol açabilir. Çok sinirli insanların yanı sıra, kaygılı ve üzgün kişilerde de hem mide ağrısı hem de mide ekşimesi şikayetleri sıkça görülür. Kişinin ruh hali pozitif yöne ve sakinliğe doğru gittikçe midedeki sorunlar da kendiliğinden biter.
· Mide Hastalıkları: Reflü ve gastritin belirtileri birbiriyle benzerlik gösterse de reflü hastalığı çok daha şiddetli olan bir hastalıktır. Bu nedenle reflü hastaları gastrit hastalarına oranla daha fazla şikayetle mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Bu şikayetlerin başında da mide ekşimesi gelmektedir. Sadece yemekten sonra değil, gün içerisinde de ara ara midede çoğalan asitlerin yemek borusuna kaçması sebebiyle mide yanar.
· İltihap: Safra kesesi başta olmak üzere, midenin yakınında bulunan tüm organlarda enfeksiyon kaynaklı sorunlar kısa bir zaman dilimi içerisinde mideye sıçramaktadır. Midede aşırı yanma, ekşime, ağrı ve bulantı gibi belirtiler en üst seviyeye çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda mutlaka uzman desteği alınmalı ve tedavi sürecine başlanmalıdır.
· Fast- Food: Fast-food ağırlıklı olarak beslenen ülkelerde mideye bağlı rahatsızlıkların çok fazla olduğu bir gerçektir. Bunlara ek olarak kızarmış yiyecekler, kola ve cips gibi ürünler tüketmek de mide yanması ve ekşimesi sorunlarını direkt olarak artırmaktadır.
· Ekşi Gıdalar: Turşu başta olmak üzere ekşi besinleri fazla tüketmek hem mide ekşimesine hem de gastrite sebep olabilir.
· Baharatlar: Belli başlı yeme içme alışkanlıkları ne kadar lezzetli olsa da sağlık sorunlarının ortaya çıkmasında etkili bir rol oynamaktadır. Yemeklere lezzet katması için kullanılan değişik türden baharatlar da aşırıya kaçıldığı zaman mide ekşimesine sebep olabilmektedir. Özellikle belli bir yaştan sonra tuz tüketimi mümkün olduğunca azaltılmalı, pul biber ve nane gibi baharatlar daha az kullanılmalıdır.
· Acı: Acı kullanımı, bağırsak düzenleyici ve iştah açıcı bir baharat olsa da aşırı miktarda tüketildiği zaman birçok sağlık sorununa sebep olur. Mide ekşimesi de bu sorunların başında gelmektedir.
Mide Ekşimesine Ne İyi Gelir?
· Süt: Sütün mide ekşimesine iyi geldiği bilinmektedir. Ayrıca bir mide yanmasına doğal çözüm yöntemi olarak da çoğu kişi süt içmeyi tercih etmektedir. Hem mide ekşimesi hem de mide yanması süt içerek kolayca geçirilebilir.
· Maden Suyu: İlk olarak bilinmesi gereken, soda ile maden suyunun ayrı besin maddeleri olduğudur. Mide ekşimesini geçirmek isteyen kişiler soda yerine maden suyu tüketmelidir. Bu, karbonat özlü ve yararlı içeceğin ne zaman içileceği de son derece önem taşımaktadır. Yemek yerken değil, yemeklerden yaklaşık yirmi dakika sonra maden suyu içilmesi önerilmektedir.
· Muz: Muz, yüksek oranda potasyum içeren bir meyvedir. Potasyum ise mide şikayetlerinin tedavisini isteyenler için ideal bir mineraldir.
· Elma Sirkesi: Sirke sayesinde yükselen mide asidi seviyesini dengeleyebilirsiniz. Yarım fincan suya 2 yemek kaşığı elma sirkesi ilave edin ve yemekten sonra bu karşımı için. Bu şekilde mide ekşimesini azaltabilirsiniz.
· Rezene tohumu ve rezene çayı, mide sorunlarında en sık önerilen ve uygulanan çözümlerden biridir. Rezenenin içerisinde bulunan vitaminlerin ve doğal bir antiseptiğin varlığı ile, sadece mide ekşimesi değil aynı zamanda mide ile alakalı tüm sorunlara karşı koruyucu etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır.
· Bal ile karıştırılarak tüketilen zerdeçal ve zencefil, mide ekşimesine karşı mide zarını güçlendirici etkisi sayesinde etkin bir koruma sağlamakta. Doğal olarak antioksidan özelliği bulunan zencefil ve zerdeçal, mide sorunlarında etkili olmasının yanı sıra bal ile karıştırıldığında etki arttırıcı bir özelliğe ulaşması, dolayısıyla uzmanlar tarafından sıklıkla önerilen bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.
Yemek yeme alışkanlıklarının birçoğu, genel sağlığı olumlu ya da olumsuz olarak etkilemektedir. Hızlı şekilde yemek yiyen kişilerde hazımsızlık sorunu sonucunda midede yanma ve ekşime görülmektedir. Bunlara ek olarak akşam yemekleri çok geç saatlere bırakılmamalı, mümkün olduğunca erken saatlerde yenmelidir.
Doktor ve beslenme uzmanlarının sık sık önerdiği gibi akşam yemeklerinden sonra sadece on dakika yürümek bile mide sorunlarının önüne geçmekte oldukça bir tedavi yöntemidir.
Eğer siz de mide ekşimesi sorunundan muzdaripseniz ve mide eksimesine ne iyi gelir diye merak istiyorsanız bir sağlık kuruluşuna başvurarak, muayeneden geçmelisiniz.
Mide ekşimesi ve mide yanması genelde karıştırılsa da esasında ikisi de farklı rahatsızlıklardır. Mide yanması mide asidi eksikliğinde yaşanırken, mide ekşimesine ise aşırı asit salgılanması sebep olur. Ancak genellikle mide yanması sebepleri ile mide ekşimesinin sebepleri aynı faktörlere bağlı olabilmektedir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum