Mide gazı neden olur? Mide gazına ne iyi gelir? Bu belirtiler varsa...

Mide gazı hazımsızlık, gerginlik, şişlik, baskı ve tokluk hissi yaratır. Bunun altında gastrit, ülser, hazımsızlık, reflü gibi sorunlar olabilir. Tüm bunlar hazımsızlığa neden olacak midedeki hastalık çeşitleridir. Bu hastalık varsa dolayısıyla öncelikle onlarla savaşılır.

Gazın çoğunlukla büyük nedeni bağırsaklarda oluşan gazdır. Günde 10 kereden fazla gaz çıkartılıyorsa, bu fazla gaz anlamına gelebilir. Bu durumda kişilerde laktoz intoleransı, fruktoz intoleransı olabilir ya da besin introleransı oluşabilir. Bu şikayetlerin görüldüğü durumlarda ne yenip ne içildiğine bakılmalıdır. Enzimler, hormonlar, bağırsakların çalışması ve onları uyaran sinirler gibi tablolarda gaz oluşabilir. Bu yüzden kendinizi iyi dinlemeniz gerekmektedir. Gaz oluşumu 2 haftanın üzerindeyse mutlaka doktorunuza görünmeniz gerekir.

Midemiz yediğini hazmetmiyor olabilir. Mideyi harekete yönelten sinirlerle gelen bazı hastalıklar vardır. Yediklerimizin yüksek yağlı, yüksek karbonhidratlı olması ve midenin geç boşaldığı durumlarda, gerçekten şişkinlik duygusu alındığında bir gazdan bahsedilebilir. Yediğimiz besinler daha fazla gaz oluşumu yaratabilir.

Şikayetler olduktan sonra, endoskopi yapılsın ya da yapılmasın, gastrit ya da ülser varsa mutlaka ilaç kullanılmalı ve diyet yapılmalıdır. Ancak hazımsızlık tarzı şeyler varsa yaşam alışkanlıklarında yapılacak değişiklikler çok önemlidir. Sağlıklı diyet ve gaz diyeti farklıdır."

MİDE GAZINI ÖNLEMEK İÇİN BESLENMEDE NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Beslenme rutininde yaptığımız hatalar, mide gazını arttıran faktörlerdir. Kahvaltı yapmadan, sabah poğaça tüketilen ya da tost yenen bir beslenme rutini doğru değildir.

Beslenmede alınacak basit önlemlerle gazdan kurtulmak mümkündür. Az ve sık yemek yenmelidir. Sindirime yardımcı olması amacıyla bitki çayları kullanılmalıdır. Fiziksel aktiviteler de faydalı olmaktadır. Kişi kendini tıka basa doldurmadan, yemeğin öncesinde veya sonrasında yürüyüş yapmalıdır.

Gazı en fazla yapacak besinler laktoz, fruktoz, sorbitol ve mannitol maddeleri fazla içeren besinlerdir. Bunların çoğu sebzelerde ve meyvelerde olan kimyasal bitkisel içeriklerdir. Bu nedenle öncelikle sebze ve meyveler yasaklanır, ardından sıfırdan beslenme yapılır. Pişirme yöntemleri yeniden düzenlenir.

Meyvelerin çoğunda laktoz ve fruktoz içeriği yüksektir. Havuç, patates, kereviz, koyu yeşil yapraklı sebzelerde bu içerikler fazladır. Tahıl ve baklagiller çok gaz yapar. Ekmek şekli de değiştirilmelidir. Hoşaf ve kompostoya geçilmelidir.



