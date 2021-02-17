Mide hastalıklarının belirtisi ağız kokunuz olabilir!

Ağız kokusunun ara sıra olabileceği gibi bazen de kronik nedenlerden dolayı gerçekleşebileceğini söyleyen Prof. Dr. Vedat Göral, “Midede bulunan helikobakter enfeksiyonu, reflü hastalığı ve gastritlerde de ağız kokusu olabilir. Ağız kokusu olan bireylerde endoskopi yapılarak mide hastalığı, reflü ve helikobakter olup olmadığı araştırılmalıdır. Patoloji saptanmazsa, ağız ve boğaz muayenesi, diş muayenesi ve göğüs hastalıkları muayenesine kişi yönlendirilmelidir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, “Ağız kokusu sık görülen ve rahatsız eden, çoğu zaman nedeni anlaşılamayan bir sağlık problemidir. Ağız kokusu ara sıra olabilir veya bazen de kronik olabilir. Ağız kokusu sosyal, psikolojik ve hastalık açısından bazı olumsuz durumlara neden olur. Eşler arasında probleme, iş yerinde arkadaşlarla toplumda iletişimde bazı olumsuz problemlere neden olabilir” diye konuştu.

“BAHARAT, SİGARA, KAHVE DE TETİKLEYEBİLİR”

Başlıca ağız kokusuna neden olan durumları Prof. Dr. Göral, şöyle açıkladı: