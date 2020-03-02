Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!

Gastrointestinal (GI) kanama halk dilindeki adıyla mide kanaması sindirim sisteminizde meydana gelen ciddi bir semptomdur. Sindirim sisteminiz şu organlardan oluşur: Yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak veya kolon, rektum ve anüs. Bu organların herhangi birinde kanama olabilir. Yemek borusunda, midenizde veya ince bağırsağın (duodenum) ilk kısmında kanama olursa, üst gastrointestinal sistem kanamaları denir. İnce bağırsak, kalın bağırsak, rektum veya anüste kanamaya ise düşük gastrointestinal sistem kanamaları denir. Peki mide kanaması belirtileri nelerdir?
Mide kanaması belirtileri açık ya da gizli olabilir. Semptomlar konumuna, ağzın başladığı yerden anüsün bittiği yere ve kanama hızına bağlıdır.
Akut kanamanız varsa şoka girebilirsiniz. Akut kanama acil bir durumdur. Akut kanama belirtileri ise şöyledir: Kan basıncında bir düşüş, az idrara çıkma veya hiç idrara çıkmama, hızlı nabız ve bilinçsizlik.
Bazı kişilerde gizli kanama olabilir. Gizli kanama, inflamasyon belirtisi veya kolorektal kanser gibi bir hastalık olabilir. Basit bir laboratuvar testi dışkınızdaki gizli kanı tespit edebilir.
Üst gastrointestinal sistem olarak tanımlanan bölge yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağını kapsar. Halk arasında mide kanaması olarak adlandırılan rahatsızlık, ağızdan başlayarak anüse kadar devam eden sindirim sisteminde var olan tüm kanamalar için kullanılır. Oysa mide kanaması, üst gastrointestinal sistemde yer alan ve sindirim sisteminin önemli bir organı olan midede görülen kanamalar için kullanılır. Üst gastrointestinal sistemin bir parçası olan ve sindirimde önemli bir rol oynayan midede, pek çok farklı durumdan dolayı kanama görülebilir
Kanamanın nedenini aramak için en sık kullanılan teste endoskopi denir . GI yolunun içini görüntülemek için ağızdan veya rektumdan sokulan esnek bir alet kullanır. Kolonoskopi adı verilen bir endoskopi türü kalın bağırsağa bakar.
Sindirim sisteminin farklı kısımları spesifik koşullardan etkilenir. Farklı bölgelerde çeşitli kanama nedenleri vardır. Peptik ülserler mide kanamasının yaygın bir nedenidir. Bu ülserler, midenizin veya onikiparmak bağırsağı astarında gelişen açık yaralardır. Helicobacter pylori enfeksiyonu genellikle peptik ülserlere neden olur.
Ayrıca, yemek borunuzdaki genişlemiş damarlar, yemek borusu varisleri adı verilen bir durumun sonucu olarak yırtılabilir ve kanayabilir. Yemek borunuzun duvarlarındaki yırtıklar da mide kanamasına neden olabilir. Bu durum Mallory-Weiss sendromu olarak bilinir.
Üst GI kanamasının nedenleri arasında; peptik ülserler, gastrit (midede kanama), yemek borusu varisleri, kanserler ve yutulan malzemelerden dolayı GI astarının iltihabı.
Daha düşük GI kanaması için en yaygın nedenler ve risk faktörleri şunlardır: Divertiküler hastalık (divertikülit), gastrointestinal kanserler, inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD, Crohn hastalığı, ülseratif kolit), bulaşıcı ishal, anjiyodisplazi, polipler, hemoroid ve anal çatlaklar.
Üst GI kanalında büyük miktarda kan varsa, hastalara endoskopi işleminden önce kan, pıhtı veya gıda kalıntısının mideyi temizlemeye yardımcı olması için mide boşalmasına yardımcı olan ilaçlar verilebilir.
Doktor hastanın problemini değerlendirmek için eksiksiz bir öykü ve fizik muayene yapacaktır. Tam kan sayımı (CBC), karaciğer testleri ve pıhtılaşma çalışmaları gibi laboratuvar testleri de kanamanın hızını veya şiddetini belirlemede ve soruna katkıda bulunabilecek faktörleri belirlemede yardımcı olabilir. Doktorun endoskopi veya kolonoskopi adı verilen bir prosedürü gerçekleştirmesi gerekebilir. Bir endoskop, sonunda küçük bir kamera bulunan uzun bir tüptür. Mideye ve ince bağırsağın ilk kısmına geçer. Kolonoskopi, kanamanın kaynağını doğrudan görmek için küçük bir kameralı bir tüpün rektumdan kolona geçmesini ifade eder. Her iki prosedür de kanama kaynağını bularak teşhis edilebilir.
Ağır mide kanaması için evde bakım yoktur. Ciddi gastrointestinal kanama, bir hastanın hayati belirtilerini dengesizleştirebilir. Hastanın kan basıncı keskin bir şekilde düşebilir ve kalp atış hızı artabilir.
Doktorun hastayı IV sıvıları ve muhtemelen kan nakli ile canlandırması gerekebilir.
Bazı durumlarda hastanın ameliyat olması gerekebilir. Kanayan bölgenin hemoklips ile kapatılması da sıklıkla uygulanan mide kanaması tedavisi yöntemlerinden biridir. Endoskopik yöntem ile mide mukozasına takılan klipsler yaranın kapanmasının ardından yaklaşık bir hafta içinde kendiliğinden düşer. Böylece hızlı ve etkili bir şekilde kanayan bölge iyileştirilir. Kanama varis oluşumundan ya da peptik ülserden kaynaklı ise, vasopressin, somatostatin ya da proton pompa inhibitörü türü ilaçlar kullanılabilir.