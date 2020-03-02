Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!

Gastrointestinal (GI) kanama halk dilindeki adıyla mide kanaması sindirim sisteminizde meydana gelen ciddi bir semptomdur. Sindirim sisteminiz şu organlardan oluşur: Yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak veya kolon, rektum ve anüs. Bu organların herhangi birinde kanama olabilir. Yemek borusunda, midenizde veya ince bağırsağın (duodenum) ilk kısmında kanama olursa, üst gastrointestinal sistem kanamaları denir. İnce bağırsak, kalın bağırsak, rektum veya anüste kanamaya ise düşük gastrointestinal sistem kanamaları denir. Peki mide kanaması belirtileri nelerdir? MİDE KANAMASI BELİRTİLERİ NELERDİR? Mide kanaması belirtileri açık ya da gizli olabilir. Semptomlar konumuna, ağzın başladığı yerden anüsün bittiği yere ve kanama hızına bağlıdır. Siyah veya katran dışkı

Kahve telvesine benzeyen kan kusmak

Karın krampları

Dışkı ile karışmış koyu veya parlak kırmızı kan

Baş dönmesi veya baygınlık

Yorgun hissetmek

Solukluk

Nefes darlığı

Zayıflık Akut kanamanız varsa şoka girebilirsiniz. Akut kanama acil bir durumdur. Akut kanama belirtileri ise şöyledir: Kan basıncında bir düşüş, az idrara çıkma veya hiç idrara çıkmama, hızlı nabız ve bilinçsizlik. Bazı kişilerde gizli kanama olabilir. Gizli kanama, inflamasyon belirtisi veya kolorektal kanser gibi bir hastalık olabilir. Basit bir laboratuvar testi dışkınızdaki gizli kanı tespit edebilir.

MİDE KANAMASI NEDEN OLUR? Üst gastrointestinal sistem olarak tanımlanan bölge yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağını kapsar. Halk arasında mide kanaması olarak adlandırılan rahatsızlık, ağızdan başlayarak anüse kadar devam eden sindirim sisteminde var olan tüm kanamalar için kullanılır. Oysa mide kanaması, üst gastrointestinal sistemde yer alan ve sindirim sisteminin önemli bir organı olan midede görülen kanamalar için kullanılır. Üst gastrointestinal sistemin bir parçası olan ve sindirimde önemli bir rol oynayan midede, pek çok farklı durumdan dolayı kanama görülebilir Kanamanın nedenini aramak için en sık kullanılan teste endoskopi denir . GI yolunun içini görüntülemek için ağızdan veya rektumdan sokulan esnek bir alet kullanır. Kolonoskopi adı verilen bir endoskopi türü kalın bağırsağa bakar. Sindirim sisteminin farklı kısımları spesifik koşullardan etkilenir. Farklı bölgelerde çeşitli kanama nedenleri vardır. Peptik ülserler mide kanamasının yaygın bir nedenidir. Bu ülserler, midenizin veya onikiparmak bağırsağı astarında gelişen açık yaralardır. Helicobacter pylori enfeksiyonu genellikle peptik ülserlere neden olur.

Ayrıca, yemek borunuzdaki genişlemiş damarlar, yemek borusu varisleri adı verilen bir durumun sonucu olarak yırtılabilir ve kanayabilir. Yemek borunuzun duvarlarındaki yırtıklar da mide kanamasına neden olabilir. Bu durum Mallory-Weiss sendromu olarak bilinir. Üst GI kanamasının nedenleri arasında; peptik ülserler, gastrit (midede kanama), yemek borusu varisleri, kanserler ve yutulan malzemelerden dolayı GI astarının iltihabı. Daha düşük GI kanaması için en yaygın nedenler ve risk faktörleri şunlardır: Divertiküler hastalık (divertikülit), gastrointestinal kanserler, inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD, Crohn hastalığı, ülseratif kolit), bulaşıcı ishal, anjiyodisplazi, polipler, hemoroid ve anal çatlaklar. MİDE KANAMASI TEDAVİSİ NASIL OLUR? Üst GI kanalında büyük miktarda kan varsa, hastalara endoskopi işleminden önce kan, pıhtı veya gıda kalıntısının mideyi temizlemeye yardımcı olması için mide boşalmasına yardımcı olan ilaçlar verilebilir. Doktor hastanın problemini değerlendirmek için eksiksiz bir öykü ve fizik muayene yapacaktır. Tam kan sayımı (CBC), karaciğer testleri ve pıhtılaşma çalışmaları gibi laboratuvar testleri de kanamanın hızını veya şiddetini belirlemede ve soruna katkıda bulunabilecek faktörleri belirlemede yardımcı olabilir. Doktorun endoskopi veya kolonoskopi adı verilen bir prosedürü gerçekleştirmesi gerekebilir. Bir endoskop, sonunda küçük bir kamera bulunan uzun bir tüptür. Mideye ve ince bağırsağın ilk kısmına geçer. Kolonoskopi, kanamanın kaynağını doğrudan görmek için küçük bir kameralı bir tüpün rektumdan kolona geçmesini ifade eder. Her iki prosedür de kanama kaynağını bularak teşhis edilebilir.