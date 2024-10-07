Mide kanaması geçiren bir kişinin beslenmesi, iyileşme sürecini desteklemek için oldukça önemlidir. Mide astarının zayıflaması ve hasar görmesiyle meydana gelen bu durumda mideyi yormayan, sindirimi kolay gıdalar tercih edilmelidir. Özellikle mideyi rahatlatma etkisi bulunan yiyecekler tüketilmelidir.

Mide kanaması geçiren ne yemeli?

Mide kanaması sonrası beslenme sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar:

Sıvı alımı: Başlangıçta su, taze meyve suyu veya elektrolit içeren sıvılar tercih edilmelidir. Bu, vücudun kaybettiği sıvıları dengelemeye yardımcı olur.

Hafif gıdalar: Mideye zarar vermeyen, hafif ve kolay sindirilebilen gıdalar tercih edilmelidir. Muz, elma püresi, pirinç, yoğurt ve haşlanmış patates gibi besinler idealdir.

Yüksek lifli gıdalar: Lifli gıdalar sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur. Tam tahıllı ekmekler, yulaf ve sebzeler tercih edilebilir.

Düşük asitli gıdalar: Mideyi tahriş etmeyen ve asidik olmayan gıdalar tercih edilmelidir.

Küçük porsiyonlar: Mideyi fazla doldurmamak için sık ama küçük porsiyonlarla beslenmek faydalı olacaktır.

Yağ ve baharat kısıtlaması: Yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır çünkü bu tür gıdalar mideyi tahriş edebilir.

Alkol ve kafein: Alkol ve kafein içeren içeceklerden uzak durulmalıdır.

Mide kanaması geçiren hasta ne yer?

Mide kanaması sonrası beslenme oldukça dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. Bu süreçte mideyi tahriş edebilecek, asidik ya da sert yiyeceklerden kaçınmak önemlidir. Öncelikle sıvı beslenme ile başlanır ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilir. Doktorun önerisiyle yavaş yavaş katı yiyeceklere geçiş yapılabilir. Hafif yiyecekler öncelikli olarak tüketilmelidir.

Pirinç lapası, patates püresi gibi kolay sindirilebilen mideyi yormayan yiyecekler bu dönemde önerilen besinler arasındadır. Yağsız, haşlanmış tavuk ya da balık gibi protein kaynakları da mide kanaması sonrası iyileşme sürecine yardımcı olur. Lifli gıdalar özellikle de sebze ve meyveler yavaşça diyetinize dahil edilmelidir. Bu süreçte çok asidik ya da sert yapılı sebzelerden kaçınılmalıdır.

Aşırı sıcak veya aşırı soğuk yiyecekler mideye zarar verebileceği için ılık gıdalar tercih edilmelidir. Kafein, alkol, baharatlı yiyecekler ve asitli içeceklerden kesinlikle uzak durulmalıdır. İyileşme sürecinde yemeklerin sık ve küçük porsiyonlar hâlinde alınması mideyi rahatlatacak ve iyileşmeyi hızlandıracaktır.