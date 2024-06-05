Mide kanseri belirtileri: Mide kanseri belirtileri nelerdir? Mide kanseri tedavisi

Mide kanserinin gelişiminde birçok risk faktörü bulunmaktadır. Bunlar arasında Helicobacter pylori enfeksiyonu, kronik mide iltihabı, aşırı tuzlu veya tuzlu gıda tüketimi, sigara içme, ağır alkol tüketimi, obezite, ailede mide kanseri öyküsü, işlenmiş gıdaların fazla tüketimi ve bazı genetik faktörler yer alır. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, düzenli tıbbi kontroller yapmak ve risk faktörlerini azaltmak, mide kanseri riskini azaltmada önemlidir.

Mide kanseri nedir?

Mide kanseri, mide dokusunda kötü huylu hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi sonucu oluşan bir kanser türüdür. Bu kanser türü, mide duvarının herhangi bir bölgesinde ortaya çıkabilir ve genellikle erken aşamalarda belirti vermez. Ancak ilerleyen evrelerde hazımsızlık, mide ekşimesi, mide bulantısı, kilo kaybı, iştah kaybı, kanlı kusma, karın ağrısı ve şişkinlik gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Mide kanseri belirtileri nelerdir?

Mide kanseri belirtileri genellikle erken evrelerde belirgin değildir ve ilerleyen evrelerde ortaya çıkar. Mide kanseri belirtileri şöyledir:

Hazımsızlık

Mide ekşimesi

Mide bulantısı

Kilo kaybı

İştah kaybı

Kanlı kusma

Karın ağrısı

Şişkinlik

Bu belirtiler mide kanseri gibi diğer sindirim sistemi hastalıklarıyla da ilişkilendirilebilir, bu nedenle teşhis için doktora danışmak önemlidir.

Mide kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Mide kanseri teşhisi, genellikle görüntüleme testleri (örneğin, endoskopi, ultrasonografi, CT taramaları) ve biyopsi yoluyla konur. Tedavi seçenekleri, kanserin evresine, yayılma durumuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. Cerrahi müdahale, kemoterapi, radyasyon terapisi ve hedefe yönelik ilaç tedavisi gibi yöntemler kullanılabilir. Erken teşhis edildiğinde, mide kanseri tedavisi genellikle daha etkili olur. Mide kanseri tedavisinde kullanılan yöntemler şunlardır:

Doktorlar tümörü ve kanserli lenf düğümleri varsa onları almak için cerrahi işlem uygulayabilir.

Kemoterapiyle, kanser hücrelerini öldüren ilaçlar damar yoluyla verilir. Ameliyattan önce veya sonra kemoterapi uygulanabilir bazen de radyoterapiyle birlikte kullanılır.

Yüksek enerjili ışınlarla kanser hücrelerini öldürmek için radyoterapi kullanılabilir. Ameliyattan önce veya sonra radyoterapi uygulanabilir, bazen de kemoterapiyle birlikte kullanılır.

Hedefe yönelik tedavide kanser hücrelerindeki belirli molekülleri hedef alan ilaçlar kullanılır.

İmmünoterapide ise bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini yok etmesi için aktive edilmesi sağlanır.





