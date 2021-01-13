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Mide kanseri nedir? Dikkat: Mide kanseri sebepleri arasında sigara da var!

13.01.2021 11:57 | Son Güncelleme:
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Mide kanseri, mideden kaynaklanan atipik hücrelerin kontrolsüzce bölünmesi, çoğalması, hem mideyi hem de yakın dokuları işgal etmesidir. Burada bir kontrolsüz bölünme söz konusudur. Normalde bütün hücreler bölünürler ve bir müddet sonra da yaşantıları belirli mekanizmalarla sona erdirirler.

Mide kanseri olmayan kişilerde mide ve bağırsak hücreleri 2-3 gün arasında değişir. Yani midenin iç tabakası 2-3 gün içerisinde dökülür, alttan yeni hücreler çıkar, yükselir. Bunlar mide düzeyine gelince dururlar. Ama eğer ki mide kanseri varsa, aşağıdan çoğalan ve üst düzeye ulaşan hücreler en üst düzeye geldiklerinde durmayacak, giderek büyüyecek ve kitle oluşturacaklardır. Öncelikle midenin içerisini dolduracak, midenin duvarını işgal edecekler ve yakın dokuları tutacaklardır. Bu şekilde bir lokal yayılım gösterecektir. Tuttuğu organların çalışmasını bozacaktır. Bu şekilde bütün doku ve organları bozarak ölüme sebebiyet vermektedir."

MİDE KANSERİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Mide kanserinin birden fazla sebebi vardır, fakat son yıllarda en çok üzerinde durulan sebeplerden biri de helikobakter piloridir. Midenin asit ortamında yaşayabilen, midenin asidini nötrolize edebilen bir bakteridir.

Diğer sebeplerden teki de tuzdur. Türkiye'de tuz kullanımı çok yaygındır. Tuz kullanıldığı takdirde mide kanserinin görülme sıklığı artış göstermektedir.

Tütsülenmiş gıdalar çok önemlidir, ancak Türkiye'de bunun kullanımı şu anda çok yaygın değildir. Tütsünün içerisindeki bazı maddeler kansere yol açabilir. Sigara içimi de mide kanserini arttıran sebeplerden birisidir.

Mide kanseri nedenlerinden biri de dışarıdan alınan gıdaların üzerinde bulunan bazı bakterilerdir. Bu bakterilerin gıdaları bozması nitritlerin ve nitratların açığa çıkmasına sebep olur. Gıdaları çok açıkta bırakmamak gerekir. Bazı sularda bulunur, bazı gıdaların içeriğinde vardır. Mide kanserini tetikleyen faktörlerden biridir.

Çok fazla meyve veya sebze yemek ise mide kanseri gelişimi riskini azaltmaktadır. Genetik faktörler önemlidir, bazı insanlarda genetik yatkınlık mide kanseri riskini arttırabilir.

Mide polibi olanlarda kanserleşme çok fazla görülebilir.

HELİKOBAKTERİ PİLORİ MİDE KANSERİNE NASIL SEBEP OLUR?

Helikobakter pilori nedir sorusu kısaca çok özelleşmiş bir bakteri olarak cevaplanabilir. Midenin asitli ortamında yaşayabilen, değişik özelliklere sahip olan, midenin asidini nötrolize eden bir bakteridir. Normalde midenin iç katmanında artı değerlikli bir asit vardır ve dışarıdan gelen gıdalar bu asit sayesinde sindirilir. Gıdaların içerisindeki bakteriler, zararlı maddeler, virüsler de bu asit sayesinde parçalanır.

Ancak helikobakter pilori de bir bakteri olduğu halde, mide hücrelerinin yüzeyindeki ince mukus tabakasının içerisine girer, altına yerleşir, hücrelere tutunur. Tutunduğu noktada özel bir madde salgılayarak mide asidini nötrolize eder. Daha sonra kendine bir yaşam alanı oluşturur, bu alanda değişik bazı maddeler üretecek, bulunduğu yerdeki mide bezlerini ve dokularını harap edecektir. Miden iç zarı soyulmuş gibi olur ve birçok fonksiyonunu kaybeder. Böyle olunca mide dışarıdan gelen etkenlere karşı dayanıksız hale gelmiş olur, aynı zamanda kansere ilerler.

Sonuç olarak, Helikobakter pilori, bir numaralı kanser nedenlerinden biri olarak kabul edilir ve tedavi edilmesi gerekir. Ancak Türkiye gibi bazı ülkelerde yaygınlığı yüzde 80 civarındadır. ABD'de yüzde 5-15 oranında gözükür. Ama taşıyıcılara oranla mide kanserine sık yakalanma oranı daha düşüktür. Bunun sebebi de bazı genetik ve çevresel faktörlerdir.

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