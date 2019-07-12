Mide kanseri teşhisi konulan İrem'i duygulandıran sürpriz

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da, 9 ay önce mide kanseri teşhisi konulan lise öğrencisi İrem Ayvalı'ya, 18'inci yaş gününde sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kültür ve Sosyal Araştırmalara Topluluğu'nca (KÜSAT) düzenlenen sürpriz kutlama, İrem Ayvalı'nın Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'ndeki evinden faytonla alınmasıyla başladı. KÜSAT Başkanı Ferdi Ersoy tarafından evinden alınan İrem için fayton, 'Mutlu Yıllar İrem' pankartı ve balonlarla süslendi. Kent merkezindeki fidan pazarına kadar faytonla götürülen İrem burada, Burdur Klasik Araba Sevenler Derneği üyeleri tarafından karşılandı. POLİS EŞLİĞİNDE KLASİK ARAÇ KONVOYU İLE ŞEHİR TURU İrem'in bulunduğu fayton ve klasik arabalardan oluşan konvoy, polis eskortu eşliğinde şehir turu yaptı. Şehir turu sonunda İrem Ayvalı için kent merkezindeki bir mekanda, KÜSAT üyeleri tarafından pasta kesildi. 18'inci yaş günü pastasını babası Tuncer, annesi Seval ve erkek kardeşi Ayberk Ayvalı ile kesen İrem, pastadan ilk dilimi ise babasına yedirdi. GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Sürpriz karşısında oldukça duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan İrem Ayvalı, "Beni yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Çok şaşırdım ve çok mutlu oldum" dedi. 'PRENSESİMİZ MUTLU OLSUN' KÜSAT Başkanı Ferdi Ersoy ise "İlk tanıştığımızda ileride daha da mutlu olacağız demiştim. Bu İrem'in bizimle ilk doğum günü. Güzel bir etkinlik yaptık. Tek amacımız İrem'in mutlu olması. Klasik Otomobil Derneği ve DNM Organizasyon firması bizi yalnız bırakmadı. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Yeter ki prensesimiz mutlu olsun" dedi. Baba Tuncer Ayvalı da Burdur halkının 9 aydır kızını hiç yalnız bırakmadığını belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti. BAŞKAN ERCENGİZ'DEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de İrem Ayvalı'yı evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı. Ercengiz, doğum günü ziyareti sırasında İrem'i hayranı olduğu sanatçı Emre Kaya ile de görüştürerek sürpriz yaptı. Emre Kaya, İrem'i konserine davet etti. İrem, bu sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, Başkan Ercengiz'e teşekkür etti. Başkan Ercengiz, sosyal medya hesabından da şu paylaşımı yaptı: “Bugüne kadar fotoğraf paylaşmamaya özen gösterdik, ama bugün İrem artık 18 yaşında. O'nun yaş gününü kutlamak üzere sürpriz yaptık. Nice sağlıklı mutlu yaşların olsun ve olacak biz buna inanıyoruz. Biz bu hastalığı yeneceğiz. Emre Kaya kardeşimiz de telefonda İrem ile görüşerek doğum gününü kutladı, kendisine de teşekkür ediyoruz."

